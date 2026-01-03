Neues 3D-Zelda: Gerücht enthüllt Gameplay-Twist des Tears of the Kingdom-Nachfolgers, der stark an einen PS5-Platformer erinnert

Rund um den Jahreswechsel sind erste spannende Details über den nächsten Ableger von The Legend of Zelda aufgetaucht.

Dennis Müller
03.01.2026 | 12:15 Uhr

Zum Angebot

Erste Details über den Nachfolger von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sind aufgetaucht. Erste Details über den Nachfolger von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sind aufgetaucht.

Nachdem es Breath of the Wild und Tears of the Kingdom im vergangenen Jahr auf die Nintendo Switch 2 geschafft haben, steht jetzt die große Frage im Raum, wie es mit der Reihe rund um Zelda und Link zukünftig weitergeht. Rund um den Jahreswechsel hat Xbox Era-Insider Nick Baker erste überaus spannende Details über das neue große 3D-Zelda verraten.

Wohl keine klassische Fortsetzung zu Tears of the Kingdom

Offizielle Infos zum neuen 3D-Zelda sind bislang rar gesät. In einem mittlerweile zwei Jahre alten Interview hatte Producer Eiji Aonuma allerdings verraten, dass es wohl zu keiner klassischen Fortsetzung von Tears of the Kingdom kommen wird.

Das Hyrule, wie wir es aus BotW und TotK kennen, sei abgeschlossen.

Video starten 1:03:46 Kann die Zelda-Welt noch überzeugen?

Eine verbesserte "alte" Zelda-Engine

Das neue 3D-Zelda wird uns demnach eine neue Spielwelt bieten, die jedoch optisch und technisch eng mit den beiden Vorgängern verknüpft sein könnte. Das deuten zumindest die neuen Infos von Nick Baker an.

Demnach soll der TotK-Nachfolger auf der gleichen Engine beruhen, die jedoch für das kommende Switch 2-Spiel verbessert wurde. Nach der Einschätzung von Baker würde das Spiel BotW und TotK dadurch jedoch ähneln.

Mehr zum Thema
Nintendo Switch-Spiele 2026: Diese Games sind für das aktuelle Jahr bestätigt
von Sebastian Zeitz
Nintendo Switch-Spiele 2026: Diese Games sind für das aktuelle Jahr bestätigt

Mit Blick auf den großen Erfolg der beiden großen 3D-Zeldas erstaunt es nicht, dass Nintendo keine 180 Grad-Wende hinlegt. Letzten Endes kommt es auch mehr auf die Gameplay-Details an oder die Frage, ob sich Nintendo an ein neues RPG-System samt Leveln und Fähigkeitenbaum traut oder beispielsweise die Dungeon-Struktur ändert.

Während die Fragen noch offen bleiben, könnte der große Gameplay-Twist dank Baker bereits bekannt sein.

Großer Gameplay-Twist erinnert an PS5-Platformer

War die Ultra-Hand zuletzt in Tears of the Kingdom das spielerisch große Highlight, soll es laut Baker im Nachfolger um Dimensionssprünge gehen, welche die Rätsel stark prägen. Ein Gameplay-Feature, das zuletzt im PS5-Platformer Ratchet & Clank: Rift Apart prominent vertreten war.

Um das Ganze zu veranschaulichen, gibt Baker ein Beispiel. So könnte uns ein Stier durch ein Portal verfolgen und in der anderen Dimension einen Schalter aktivieren. Risse in den unterschiedlichen Dimensionen sollen wir dabei selbst erstellen können, um so Welten miteinander zu verschmelzen.

Zwischen den Dimensionen zu reisen wie in Rift Apart, könnte das große Gameplay-Feature im neuen Zelda werden. Zwischen den Dimensionen zu reisen wie in Rift Apart, könnte das große Gameplay-Feature im neuen Zelda werden.

Sollte es so kommen und wir mit Link (oder Zelda) im neuen Hauptableger durch Dimensionen reisen, könnte nicht nur spielerisch viel Neues auf uns zukommen. Auch könnte sich Nintendo bei den Schauplätzen ordentlich austoben.

Und wer weiß, vielleicht werden dadurch sogar Crossover mit anderen Nintendo-Marken möglich.

Schreibt uns gerne einmal in die Kommentare, wie spannend ihr den neuen Gameplay-Twist findet und auch, was ihr euch alles für das neue Zelda wünscht.

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Tipp Nintendo eShop
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Genre: Action

Release: 12.05.2023 (Switch)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Neues 3D-Zelda: Gerücht enthüllt Gameplay-Twist des Tears of the Kingdom-Nachfolgers, der stark an einen PS5-Platformer erinnert

09.11.2025

Kann die Zelda-Welt noch überzeugen?

14.09.2025

Zelda TotK-Fan baut die fieseste Maschine, die wir seit Langem gesehen haben - drischt Feinde reihenweise gen Horizont und es ist zum Totlachen

06.09.2025

Zelda TotK-Fan baut riesige Laserkanone, zieht sie hinter sich her und merkt schnell: Das war eine ziemlich dumme Idee

05.09.2025

Zelda Tears of the Kingdom-Fan findet süßes Pferde-Detail heraus und das wollen wir jetzt sofort selbst ausprobieren
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Neues 3D-Zelda: Gerücht enthüllt Gameplay-Twist des Tears of the Kingdom-Nachfolgers, der stark an einen PS5-Platformer erinnert

vor 58 Minuten

Neues 3D-Zelda: Gerücht enthüllt Gameplay-Twist des Tears of the Kingdom-Nachfolgers, der stark an einen PS5-Platformer erinnert
Umfrage: Welches Spiel wünscht ihr euch als Nächstes von FromSoftware? Bloodborne 2, Elden Ring-Nachfolger oder doch was anderes?   2     1

vor 4 Stunden

Umfrage: Welches Spiel wünscht ihr euch als Nächstes von FromSoftware? Bloodborne 2, Elden Ring-Nachfolger oder doch was anderes?
Dieses Müll-Pokémon will niemand haben, aber wenn ihr es in Legenden Z-A fangen wollt, rastet es fast aus vor Freude

vor 6 Stunden

Dieses Müll-Pokémon will niemand haben, aber wenn ihr es in Legenden Z-A fangen wollt, rastet es fast aus vor Freude
One Piece-Leak zu Kapitel 1.170 enthüllt erstes Detail zu Lokis mysteriöser Teufelsfrucht und entfacht damit eine alte Fantheorie neu

vor 7 Stunden

One Piece-Leak zu Kapitel 1.170 enthüllt erstes Detail zu Lokis mysteriöser Teufelsfrucht und entfacht damit eine alte Fantheorie neu
mehr anzeigen