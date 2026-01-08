Die 20 besten Nintendo Switch 2 Spiele 2025: Diese Titel haben die höchsten Wertungen auf Metacritic

Das Release-Jahr der Switch 2 ist vorüber. Diese 20 Titel wurden 2025 am besten bewertet.

Jonas Herrmann
08.01.2026 | 18:33 Uhr

Wo landet wohl Donkey Kong Bananza auf der Liste? Wo landet wohl Donkey Kong Bananza auf der Liste?

Die Nintendo Switch 2 ist im Sommer 2025 erschienen und hatte bereits in den ersten Monaten einige richtig gute Spiele im Gepäck. Welche davon die allerbesten sind, lässt sich natürlich diskutieren. Laut dem Metascore liegen drei Titel allerdings deutlich vor dem Rest.

Die besten Switch-Spiele 2025 laut Metacritic

Bei der Bewertung von Spielen gibt es kein eindeutiges Gut oder Schlecht. Persönlicher Geschmack und Sichtweisen spielen bei der "objektiven" Einschätzungen von Technik, Gameplay und Co. auch eine Rolle. So lässt sich auch erklären, wie Test-Wertungen mal mehr oder weniger voneinander abweichen.

Video starten 20:40 Diese 20 Spiele haben uns 2025 richtig umgehauen!

Um trotzdem einen Richtwert zu erhalten, fasst Metacritic die internationalen Wertungen zum sogenannten Metascore zusammen, der sich dann wiederum ganz wunderbar mit anderen Spielen vergleichen lässt. So wie im Fall der Spiele, die im ersten Switch 2-Jahr herausgekommen sind – Switch 2-Versionen älterer Titel inbegriffen.

Die laut Metacritic 20 besten Titel für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 (mit mindestens sieben Bewertungen) sind die folgenden:

Tatsächlich folgt zwischen dem vierten und dem dritten Platz ein Sprung von satten drei Punkten beim Metascore, weshalb wir euch diese Spiele noch einmal näher vorstellen wollen:

Platz 3: The Legend of Zelda: Breath of the Wild- Nintendo Switch 2 Edition

  • Metascore: 94

Breath of the Wild gilt nicht umsonst als eines der besten Nintendo-Spiele aller Zeiten und definitiv als Must-Play auf der Switch. Die Switch-2-Version macht zwar nicht viel anders, muss das aber auch nicht, um erneut in die obersten Bewertungsregionen vorzustoßen.

Mehr zum Thema
Die Nintendo Switch 2-Editionen von Zelda BotW und TotK protzen mit deutlich schnelleren Ladezeiten - Vergleichszahlen sprechen Bände
von Linda Sprenger
Die Nintendo Switch 2-Editionen von Zelda BotW und TotK protzen mit deutlich schnelleren Ladezeiten - Vergleichszahlen sprechen Bände

Platz 2: Hades 2 - Nintendo Switch 2 Edition

  • Metascore: 95

Hades 2 ist das erste Sequel, das Entwickler Supergiant Games bisher gemacht hat und das hat sich offenbar ausgezahlt. Das Roguelike baut auf den Stärken des ebenfalls fantastischen ersten Teils auf und legt teilweise noch die ein oder andere Schippe obendrauf.

Platz 1: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom- Nintendo Switch 2 Edition

  • Metascore: 95

Beim dritten Platz war es schon irgendwie absehbar, dass auch die Forsetzung Tears of the Kingdom in den Top-3 gelandet sein muss. Nintendo hat es tatsächlich geschafft, Breath of the Wild nochmal zu übertreffen und auch wenn die Switch-2-Edition nur minimale Verbesserungen bringt, reicht das für den ersten Platz.

Was sagt ihr zu der Liste? Was sind eure Lieblingsspiele aus dem Jahr 2025?

Hades 2

Hades 2

Genre: Rollenspiel

Release: 25.09.2025 (PC)

