Zelda Tears of the Kingdom: So kommt ihr in den Eis-Schrein im Tutorialgebiet

Der Gutanbatji-Schrein im Tutorialgebiet ist am kniffligsten zu erreichen.

In den ersten Stunden von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lernt Link nach und nach die Mechaniken des Spiels. Auf der verlorenen Himmelsinsel wird unter anderem gezeigt, wie gekämpft wird und wie das Kochsystem funktioniert. Außerdem macht sich der Held hier auch mit den neuen Fähigkeiten vertraut. Den Anfang macht die Ultrahand, die Link im Uko-uho-Schrein im Norden der Insel erlernt.

Danach schickt euch Rauru zu zwei weiteren Schreinen, nämlich:

In-iza (im Westen der Karte, hier lernt Link die Synthese) und

(im Westen der Karte, hier lernt Link die Synthese) und Gutanbatji (im Osten, hier lernt Link den Deckensprung)

Die Position des Schreins auf der Karte.

Während sich der Zugang zu In-iza noch recht einfach gestaltet – mithilfe der Ultrahand könnt ihr am Rand des großen Sees ein Floß bauen und hinüberschippern – ist der Gutanbatji-Schrein wesentlich kniffliger zu erreichen. Die Gründe sind folgende:

Gutanbatji liegt in einem Eisgebiet mit extremer Kälte, in dem Link Energie verliert. Der Schrein ist auf einem Eisplateau, was das Klettern deutlich erschwert.

Das "Kälteproblem" könnt ihr mithilfe des Kochsystems lösen. Sammelt einfach ein paar Chilis, die ihr in der Gegend findet und schmeißt sie an einer Kochstelle in den Topf. Mit den daraus resultierenden Bratchilis seid ihr zumindest für einige Zeit gegen die Kälte gewappnet.

Der Weg aufs Plateau: Nutzt die Ultrahand!

Allerdings machen es die eisigen Wände unterhalb des Schreins unmöglich, das Plateau zu erklettern. Wie gut, dass ihr zu diesem Zeitpunkt bereits die Ultrahand beherrscht, denn die ist der Schlüssel zum Gutanbatji-Schrein. So solltet ihr vorgehen:

Sucht den kleinen Hügel östlich des Schreins (Position 0782, -1426, 1559 auf der Karte), hier gibt es ein paar Bäume und weitere Baumstämme liegen herum Fällt die Bäume mit einer Axt. Fügt die Stämme mit der Ultrahand-Fähigkeit zu einer langen Reihe zusammen. Platziert die so gebaute Rampe schräg am oberen Plateaurand.

Jetzt solltet ihr ohne große Probleme auf das Plateau laufen können, da die Stämme nicht vereist sind. Nun könnt ihr den Schrein aktivieren und Links Deckensprung erlernen.

Diesen "Trick" könnt ihr übrigens später im Spiel noch häufiger verwenden. Denn auch wenn es regnet, werden Felswände sehr rutschig und schwierig erkletterbar. Es gibt zwar Medizin und Kleidung, die diesen Effekt abschwächen kann, eine Rampe aus ein paar zusammengeklebten Baumstämme ist aber in vielen Fällen eine probate Alternative – zumindest solange das angepeilte Ziel nicht allzu hoch liegt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.