Zelda Tears of the Kingdom hat ein paar 'entspannte' Schreine und viele Fans lieben sie

Einige Schreine in Tears of the Kingdom halten eine positive Überraschung bereit.

Die Rätselschreine gehören zu den besten und beliebtesten Beschäftigungen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Wer die dort eingebauten Rätsel und/oder Kämpfe knackt, kann nicht nur Gegenstände in Truhen finden, sondern wird auch mit einem Segenslicht belohnt, das für Upgrades der Lebensenergie oder Ausdauerleiste genutzt werden kann.

Manche von diesen Schreinen sind ganz schön knifflig. Und wieder andere halten gar keine wirkliche Herausforderung bereit. Stattdessen geben sie ihre Schätze bereitwillig her.

Um welche Schreine geht es? Um die "Raurus"-Segen"-Schreine. Hier gibt es keine Rätsel oder Kämpfe, sondern lediglich einen geraden Weg, der zuerst zu einer Truhe mit einem Item und anschließend zum Segenslicht-Altar führt – alles vor einem sehr charakteristischen Hintergrund mit wabernden grünlichen Lichtern.

Es sind also ziemlich "entspannte" Schreine – und genau das schätzen viele Fans an ihnen. Auf Reddit finden sich beispielsweise zahlreiche Kommentare, die Raurus Schreine als "befriedigend" bezeichnen – manchmal sogar garniert mit einem entsprechenden Meme.

User twili-midna schreibt in einem anderen Thread:

"Ich finde sie großartig. Ich habe bereits die Herausforderung in der Oberwelt geschafft, was auch immer das war, und ich werde für diese Mühe belohnt."

Und lotero89 schreibt:

"Jedes Mal, wenn ich den Segen von Rauru sah, seufzte ich erleichtert auf."

Es gibt auch Kritik an den Raurus Segen-Schreinen

Die Raurus Segen-Schreine haben also definitiv eine Fanbase. Allerdings gibt es auch einige, die den "herausforderungslosen" Mini-Dungeons nichts abgewinnen können. Dabei geht es hauptsächlich um deren Anzahl. Viele stören sich daran, dass es zuviele dieser Schreine gibt. Tatsächlich sind es ein knappes Drittel aller 152 Schreine im Spiel.

Dagegen wird wiederum von anderen argumentiert, dass die Raurus Segen-Schreine meist vorab eine gewisse Anstrengung in der Oberwelt erfordern, die vergleichsweise herausfordernd ist. Die Schreine wären dann eine Belohnung für diese Mühen.

Wie steht ihr zu den Raurus Segen-Schreinen: Sind sie Fluch oder Segen (höhö...)?