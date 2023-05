Zelda Tears of the Kingdom: Die Fundorte aller Schreine im Überblick 

Rätselschreine gibt es in Hyrule an etlichen Stellen. Wo genau, erfahrt ihr hier.

Bei The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom warten sehr viele Schreine in der großen Welt auf euch. In den kompakten Arealen müsst ihr mithilfe der neuen Fahigkeiten Links Rätsel lösen. In der Karte zeigen wir, wo ihr alle Schreine in der Welt finden könnt.

Wieviele Schreine gibt es in TotK? Insgesamt sind es 152 Schreine. Ähnlich wie bei den Krogs verteilen sich die auf die Oberfläche sowie die Himmelsinseln in Hyrule. Im Untergrund gibt es keine Schreine zu entdecken.

Die meisten der Rätselschreine sind schon auf größere Distanzen sichtbar – dank eines grünlichen Lichtkringels an ihrer Spitze. Trotzdem sind einige auch ziemlich gut versteckt oder an Nebenmissionen geknüpft.

Interaktive Karte: Die Positionen der Schreine in Hyrule

Wer sich die Suche vereinfachen will, nutzt am besten die Karte der Kollegen von GamePressure, auf der die Positionen der Schreine verzeichnet sind:

Die Karte gibt euch also einen hervorragenden Anhaltspunkt, wo genau in Hyrule ihr nach den Schreinen suchen müsst. Aber auch im Spiel selbst gibt es ein praktisches Hilfsmittel, das euch das Aufspüren der Mini-Dungeons erleichtern kann. Der sogenannte Schreinsensor kann im Laufe des Spiels freigeschaltet werden und in unserem Guide erfahrt ihr, wie das funktioniert.

Euch gefällt die interaktive Karte? Dann freut es euch sicher zu hören, dass dort auch noch Filter für andere Elemente existieren, darunter beispielsweise Krogs oder Kartografiertürme. In unserem separaten Artikel zur Map erfahrt ihr mehr:

Das müsst ihr zu den Schreinen in Tears of the Kingdom wissen

Was sind die Schreine genau?

Die Schreine in TotK sind so etwas wie kleine Dungeons, die Links Fähigkeiten und eure grauen Zellen auf die Probe stellen, denn um ans Ende eines Schreins zu kommen, müssen diverse Aufgaben und/oder Rätsel geläst werden.

Es gilt beispielsweise mithilfe der Ultrahand Fahrzeuge zu bauen, um damit dann über Lavaseen zu fahren, Kugeln auf Zielscheiben zu schießen oder bestimmte Kampftechniken zu erlernen.

Warum sollte ich die Schreine in TotK machen?

Zum einen natürlich, weil sie durch die Varianz und Vielfalt der Herausforderungen enorm viel Spaß machen. Und dann natürlich auch, weil ihr für das Erreichen eines Altars am Ende eines Schreins jeweils ein sogenanntes Segenslicht erhaltet.

Vier davon kann Link dann an Götterstatuen gegen neue Herzcontainer oder eine Verlängerung der Ausdauer-Leiste eintauschen. Die Schreine sorgen somit also für eine gewisse Charakter-Progression im Spiel.

Mehr dazu erfahrt ihr in unserem separaten Artikel:

Lohnt es sich, alle 152 Schreine zu suchen?

Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Eine Belohnung für das Absolvieren sämtlicher 152 Schreine gibt es in jedem Fall. Im Spoiler-Kasten verraten wir euch, was das ist.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Es handelt sich um die "Ancient Hero's Aspect"-Maske, mit der Link dann wie ein Sonau aussieht. Die Maske hat einen sehr starken Basis-Verteidigungswert – nämlich 12 – der sich bei den Feen noch einmal deutlich ausbauen lässt.

