Zelda TotK-Spieler demütigt Griock mit einem Holzbrett und wirft ihn in den Abgrund

Der Spieler trägt den Griock wie auf dem Silbertablett.

Seid ihr in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom schon einmal den Griocks begegnet? Dabei handelt es sich um dreiköpfige Wesen, die mit unterschiedlichen Elementen um sich schießen. Sie zählen zu den härtesten Gegnern im Spiel und lassen sich nicht einfach so erledigen.

In einem Artikel haben wir euch bereits gezeigt, wie der Griock mit einem aufwändigen Konstrukt in einen Strudel geschleudert werden kann. Doch es gibt noch eine viel einfachere Methode, den Griock loszuwerden. Allerdings hat sie einen kleinen Haken.

Griock besiegen und TotK: Spieler nutzt einfaches Holzbrett

Wie ist der Spieler vorgegangen? Die Griocks fallen zu Boden und sind kurzzeitig bewusstlos, wenn wir in jedes der drei Augen schießen. Als der Griock auf dem Boden liegt, zückt ein Spieler sein riesiges Holzbrett und schiebt es unter den Griock.

Daraufhin wirft er den Griock über die Kante des Felsvorsprungs. Das Ganze macht er so oft, bis er einen Abgrund findet, der direkt in den Untergrund führt. Er schiebt das drachenartige Wesen in das Loch und stürzt ihm hinterher.

Seine Taktik könnt ihr im folgenden Video bestaunen:

Allerdings verschwindet der Griock plötzlich und der Spieler schaut nach, ob der Griock wieder respawnt ist. Und tatsächlich: Der Drache wurde leider resettet und befindet sich wieder mit vollen Lebenspunkten an Ort und Stelle.

Übrigens: Der Spieler nutzt im Video einen Schnitt, um wieder zum Drachen zu gelangen. Probiert also nicht aus, mit einem Rubinpfeil wieder zur vorherigen Stelle zu teleportieren. Es bringt euch reichlich Schaden ein, mehr aber nicht.

Was sagen andere Spieler*innen? Die User sind in der Kommentarspalte begeistert über den Versuch, den Griock so zu töten. Ein User schreibt beispielsweise, dass der Spieler den Griock wie einen Truthahn zu Thanksgiving serviert hat, indem er ihn auf das Holzbrett geschoben hat.

Andere vergleichen das Video mit der Szene aus „Der Herr der Ringe“, in der Gandalf mit einem Balrog in die Tiefe fällt. Weitere User erinnert die Methode wiederum an einen riesigen Pfannkuchen, der mit einen Pfannenwender umgedreht wird.

Wie findet ihr das Video mit dem Griock? Habt ihr Tipps, um ihn zu besiegen?