Zelda TotK: Wer alle Lichtwurzeln im Untergrund aktiviert, bekommt ein unglaublich nutzloses Item

Der Untergrund in Tears of the Kingdom ist eine von drei Ebenen des Spiels.

Die Welt von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist nur so vollgestopft mit Geheimnissen und Belohnungen und wer in Hyrule die Augen aufhält, kann an gefühlt jeder Ecke etwas Neues entdecken. Wie das Spiel aber einige lange Quests "belohnt", kann für Verwunderung und Enttäuschung sorgen.

Das aktuelle Beispiel: Redditor SkiMask_Verse aktivierte sämtliche Lichtwurzeln im Untergrund, erhellt die Dunkelheit dort also komplett. Eine sehr langwierige Aufgabe, von der man meinen könnte, dass sie bei Abschluss eine mächtige Belohnung ausspuckt.

Eine lumpige Medaille für alle Lichtwurzeln

Das dachte offenbar auch SkiMask_Verse, denn dessen Enttäuschung war groß, als sein Link nur eine "Dispelling Darkness Medal" erhielt, also eine Medaille in Lichtwurzel-Form.

Seine Reaktion:

"Macht sie (die Medaille) irgendwas, kann ich sie einem NPC zeigen? Kann ich sie in eine Glasvitrine in Links Haus stellen? Kann ich die Gerudo-Dame dazu bringen, es auf ein Schmuckstück zu legen?"

Die Antwort auf all diese Fragen: nein. Denn die Medaille kann nicht benutzt oder eingesetzt werden, sie ist also rein spielmechanisch komplett nutzlos. Sie dient lediglich als "Achievement", um anzuzeigen, dass die Lichtwurzel-Aufgabe erfüllt wurde.

Die wahre Belohnung ist eine andere

Auch wenn das erhaltene Item keinen Nutzen hat: Umsonst war der Aufwand und die investierte Zeit keinesfalls. Denn die eigentliche Belohnung ist, dass durch die Aktivierung aller Lichtwurzeln auch die Positionen sämtlicher Rätselschreine auf der Oberfläche enthüllt werden – denn der Untergrund ist in vielen Punkten eine Spiegelung von Hyrule.

Das wird auch in den Kommentaren unter dem Eintrag mehrfach erwähnt, unter anderem von Skull_Kid001

"Um zu wissen, wo alle Oberflächenschreine sind, habe ich es getan, und das war für mich Belohnung genug."

Und User AndreZB2000 hat auch eine Erklärung dafür, warum die "sichtbare" Belohnung für das Aktivieren der Lichtwurzel-Aufgabe so enttäuschend ausfällt.

"Wenn man für jede schwierige Aufgabe eine unglaubliche Belohnung bekäme, würde das Spiel zu einem Grind-Fest werden, nur um all die guten Sachen zu bekommen. [...]"

Ein Häufchen für alle Krogs

Die Lichtwurzeln sind übrigens nicht die einzige Sammelaufgabe im Spiel, die viel Zeit erfordert und am Ende "nur" ein Achievement ausspuckt. Denn auch, wer alle Krogs im Spiel findet – und das sind satte 1000 Stück – sollte nicht erwarten, ein mächtiges Schwert oder Schild abzustauben:

Zelda: Tears of the Kingdom erschien Mitte Mai exklusiv für die Nintendo Switch. Der Titel kam sowohl bei Spieler*innen als auch in der Spielepresse herausragend gut an. Auf OpenCritic hält TotK derzeit den Rekord des Titels mit der besten Durchschnittswertung auf der Plattform. Auf GamePro.de findet ihr zahlreiche Guides und Hilfen zum Spiel.

Habt ihr schon alle Lichtwurzeln in TotK aktiviert? Und könnt ihr die Enttäuschung nachvollziehen?