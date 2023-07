Nintendo-Switch-Hammer am Prime Day: Zelda Tears of the Kingdom dürfte bald ausverkauft sein

Zelda Tears of the Kingdom gibt es aktuell bei Amazon reduziert.

Zelda Tears of the Kingdom könnt ihr euch jetzt im Rahmen der Amazon Prime Day Angebote holen.

Damit kostet euch das Open-World Abenteuer rund um Link und Zelda nur satte und schreibe 49,99€. Theoretisch ist das Angebot bis zum 12. Juli um 23:59 Uhr gültig.

Bei so einem Hammer-Angebot kann es aber gut sein, dass es schnell ausverkauft ist. Wer also noch keine Zeit hatte, das neue Zelda-Spiel für die Nintendo Switch auszuprobieren, sollte sich beeilen und jetzt zuschlagen.

Der Amazon Prime Day läuft den ganzen 11. und 12. Juli hindurch. Auf unserer Prime Day-Übersicht findet ihr ständig die aktuellen Angebote.

Open-World-Hit: Zelda Tears of the Kingdom

Vor rund zwei Monaten ist das neue Zelda Tears of the Kingdom für die Nintendo Switch erschienen. Wie schon beim Vorgänger Breath of the Wild erwartet euch eine zauberhafte Open World mit zahlreichen Quests und Gebieten, die es zu erkunden gilt.

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Das Beste: Tears of the Kingdom bietet euch noch mehr Freiheiten als sein Vorgänger. So könnt ihr zum Beispiel mit verschiedenen Fluggeräten zu neuen schwimmenden Inseln reisen. Mit Links neuen Fähigkeiten könnt ihr sogar eigene Fluggeräte und Fahrzeuge entwerfen und bauen.

Bisher konnte das neue Zelda internationalen Kritiker*innen überzeugen. Mit einem Wertungsschnitt von 96 Punkten ist es derzeit sogar das am besten bewertete Spiel des Jahres. Die GamePro-Wertung liegt mit 93 Punkten nicht weit vom weltweiten Durschnitt entfernt. Mehr erfahrt ihr aber in dem ausführlichen Test:

Mehr zum Thema Zelda Tears of the Kingdom im Test: Auf Augenhöhe mit einem Meisterwerk von Tobias Veltin

Macht euch doch selbst ein Bild von Links neuem Abenteuer und der Open-World in Zelda Tears of the Kingdom. Krallt euch jetzt den Nintendo Switch Hit für nur 49,99€ bei Amazon.

Amazon Prime Day 2023

Am 11. und 12. Juli ist Amazon Prime Day. Die Angebote gehen bis zum 12. Juli um 23:59 Uhr. Im Folgenden findet ihr alle aktuellen Deals. Wir halten euch natürlich an beiden Tagen auf dem Laufenden.