Zelda Tears of the Kingdom: Der Beginn des Spiels ist jetzt bekannt

Link startet nicht auf der Erdoberfläche von Hyrule.

Der letzte Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom schürt die Vorfreude für viele Fans ins Unermessliche. Es geht für den jungen Helden Link wieder einmal nach Hyrule, doch dieses Mal verschlägt es ihn zusätzlich ins Reich der Wolken.

Der Trailer selbst hat nicht viel zum Spielbeginn verraten. Doch auf der offiziellen Seite zu Zelda: TotK erfahren wir, wie Link seine ersten Minuten in Hyrule verbringen wird.

In Zelda TotK begibt sich Link auf eine Tutorial-Insel

Auf der offiziellen Seite werden erste Details zum Beginn des Spiels genannt.

Link wird seine Reise auf einer der vielen Inseln beginnen, die im Himmel schweben. Auf der Insel soll Link neue Fähigkeiten erwerben, bevor er zur Erdoberfläche zurückkehrt und sein Abenteuer beginnt:

Demnach wird Link wohl zunächst auf einer Art Tutorial-Insel starten, in der Neulinge und alteingesessene Fans die ersten Schritte tätigen können.

Kommt euch das bekannt vor? Schon im Vorgänger Breath of the Wild gab es ein ähnliches Tutorial. Hier startet ihr eure Reise auf dem Vergessenen Plateau. Link bekommt den Shiekah-Stein und eine Axt in die Hand, mit der er seinen ersten Bokblin verdrischt. Mithilfe des Shiekah-Steins wird dann der erste Shiekah-Turm aktiviert.

Im Gegensatz dazu starten wir in Tears of the Kingdom nicht am Boden, sondern direkt in der neuen Umgebung. Die Himmelsinseln waren bereits in einigen Trailern zu sehen, doch wie die Tutorial-Insel aussehen wird, bleibt wohl bis zum Release am 12. Mai 2023 ein Geheimnis.

Weitere Himmelsinseln gibt es im neuen Trailer zu Tears of the Kingdom zu bestaunen:

Die offizielle Seite verrät leider nicht, ob Link seine neuen Fähigkeiten schon von Anfang an besitzt und wir sie bereits auf der Tutorial-Insel ausprobieren können. In TotK kann Link nämlich neue Fähigkeiten wie Zeitumkehr, Synthese, Ultra-Hand und Deckensprung.

Es ist nicht bekannt, wie Nintendo verhindert, dass wir uns zum Spielbeginn nicht direkt von der ersten Himmelsinsel zum Boden hinab stürzen. Das neue Tutorial bringt auf jeden Fall einen frischen Wind in die Reihe, denn viele Fans hatten befürchtet, TotK würde BotW zu sehr ähneln.

Was würdet ihr euch vom Tutorial in TotK wünschen?