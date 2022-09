Zelda: Tears of the Kingdom könnte die Zahl der Dungeons schon angedeutet haben

Zelda Breath of the Wild bekommt mit Tears of the Kingdom nächstes Jahr einen Nachfolger. Zum neuen Titel und dem Release-Termin im Mai gibt es auch einen weiteren, frischen Mini-Trailer. Der wird jetzt natürlich bis ins kleinste Detail analysiert und könnte schon einige spannende Informationen preisgeben. Zum Beispiel, wie viele Dungeons uns in Zelda: Tears of the Kingdom erwarten.

Zelda: Tears of the Kingdom könnte endlich wieder richtige Dungeons haben

Darum geht's: Eigentlich gehören große Dungeons zur Zelda-Reihe wie mein Name an der Tür zu mir. Aber in Zelda Breath of the Wild gab es 'nur' 120 kleine Schreine und vier etwas größere Titanen. An die klassischen Dungeons reichte beides nicht heran. Darum hoffen viele Fans darauf, dass das im Sequel anders wird.

Dungeons könnten zurückkehren: Dass die Dungeons wieder zurück kommen, glauben viele Fans und die Möglichkeit gilt als durchaus wahrscheinlich. Womöglich befinden sie sich unterirdisch und eventuell sind im Trailer auch schon Eingänge zu sehen. Zum Beispiel ab Minute 1:02, links unten:

Gibt es sieben Dungeons? Einer Fantheorie zufolge könnten die Dungeons eng mit den titelgebenden Tränen des Königreiches Hyrule zusammenhängen. Die wir wiederum sammeln müssen und von denen jeweils eine in einem Dungeon zu ergattern wäre. Passend dazu trägt Link im neuen Trailer ein mysteriöses Gebinde am Gürtel, das offenbar sieben kleine Gefäße umfasst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das würde ebenfalls ganz hervorragend zu den mysteriösen Bildern und Inschriften an der Wand passen, die wir zu Beginn des Trailers sehen. Da gibt es vor allem eine wiederkehrende Figur, die von sieben Symbolen umringt wird – auch dabei könnte es sich um einen Hinweis auf die sieben Tränen in sieben Dungeons handeln.

Wer ist das? Es bleibt unklar und spannend: Womöglich handelt es sich hierbei um das Bindeglied zwischen den älteren Zelda-Spielen und Zelda BotW. In Letzterem waren viele Ruinen der Zonai zu sehen, die aber nie groß erklärt wurden.

Einige Fans glauben jetzt, dass das eigentlich die sogenannten Twili sein könnten. Schatten, die in Zelda: Twilight Princess das Zwielicht bewohnen. Deren Symbolik und grüne Schriftzeichen könnten auch hier im Trailer auf den diversen Inschriften zu sehen sein. Dazu würde auch der Look des Schwerts im neuen Logo von Zelda: Tears of the Kingdom passen. Es gab also schon vorher Hinweise auf die Twili:

4 1 Mehr zum Thema Zelda BotW 2 könnte bizarren Schurken aus Twilight Princess zurückbringen

Gleichzeitig erinnert das Design der Figur stellenweise auch sehr stark an die Maske aus Zelda: Majora's Mask. Zusätzlich sorgt für hitzige Debatten, dass offenbar Zelda mit dieser rätselhaften Figur Händchen hält. Könnte Zelda womöglich unter deren Einfluss stehen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Hier findet ihr mehr Infos zu Tears of the Kingdom:

Wann kommt Zelda: TotK? Es gibt endlich einen festen Termin, Tears of the Kingdom soll am 12. Mai 2023 erscheinen. Vorausgesetzt, es wird nicht noch einmal verschoben, versteht sich. Zu den Dungeons im Zelda BotW-Nachfolger haben wir uns bereits vor einiger Zeit Gedanken gemacht, und zwar im Zusammenhang mit den Titanen aus Breath of the Wild und wie sie im Sequel zurückkehren könnten.

Hofft ihr auf Dungeons in Tears of the Kingdom und was denkt ihr über die Theorie mit den sieben Tränen?