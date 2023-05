Zelda Tears of the Kingdom: Ausdauer erhöhen, so funktioniert's

Wenn ihr in Zelda Tears of the Kingdom mehr Ausdauer braucht, gibt es mehrere Möglichkeiten.

Ihr spielt fleißig Zelda: Tears of the Kingdom, aber Link ist immer zu schnell aus der Puste? Dann braucht ihr mehr Ausdauer. Wie ihr die Ausdauer in Zelda TotK erhöht, erklären wir euch hier. Ihr habt dazu mehrere Möglichkeiten und es ist überhaupt nicht schwierig.

Darum geht's: Wenn ihr spurtet, klettert, schwimmt oder mit dem Parasegel gleitet, kostet das Ausdauer. Wie viel ihr davon noch habt, erkennt ihr an dem kleinen grünen Kreis in der Mitte des Bildschirms, der sich immer so schnell leert.

Die gute Nachricht lautet: Ihr könnt Links Ausdauer dauerhaft erhöhen, und zwar massiv. Dazu müsst ihr lediglich Segenslichter, die ihr für das Erledigen von Schreinen bekommt, bei einer Statue gegen Ausdauercontainer eintauschen. Dann bekommt ihr ein Stückchen mehr grünen Kreis und dauerhaft mehr Ausdauer.

So geht's: Ihr benötigt immer jeweils vier Segenslichter für einen neuen Ausdauercontainer. Die Segenslichter werden euch für das Absolvieren von Schreinen überreicht und iohr könnt sie entweder gegen Herzen, also Lebensenergie, oder eben Ausdauer eintauschen.

Wo sind die Statuen? Es gibt eine ganze Menge davon. Zum Beispiel im Tempel der Zeit auf der Tutorial-Himmelsinsel, im Schutzraum des Spähpostens oder im Dorf der Orni ganz unten am Eingang. Ihr findet aber zum Beispiel auch eine Statue in Kakariko, in der Mitte der Ortschaft am Wasser.

Was bringt das? Ganz einfach: Ihr könnt als Link länger mit dem Parsegel durch die Gegend fliegen, höhere Berge hoch klettern, über breitere Flüsse schwimmen ohne zu ertrinken und länger vor Gegnern wegrennen, wenn die zu stark sein sollten. Auch das Wildpferde zähmen fällt mit mehr Ausdauer sehr viel leichter.

Zelda TotK: So könnt ihr Ausdauer auffüllen oder kurzzeitig erhöhen

Es geht aber auch anders: Wenn ihr keine Lust auf Schreine habt oder lieber mehr Lebensenergie wollt, könnt ihr auch auf Mahlzeiten und Medizin zurückgreifen. Die erhöhen ebenfalls eure maximale Ausdauer oder füllen sie auf – beides allerdings immer nur temporär, nicht auf die Dauer.

So kocht ihr Tränke: Schnappt euch zum Beispiel eine oder mehrere Ausdauerschrecken (findet ihr manchmal beim Gras abschneiden) und kombiniert sie mit Monstermaterialien. So entsteht an der entsprechenden Kochstelle eine Ausdauer-Medizin. Je nach Anzahl der Schrecken variiert die Menge an aufgefüllter Ausdauer.

Ihr könnt aber auch Gerichte statt Medizin zaubern. Dann solltet ihr Ausdauerbarsch, Ausdauerlinge-Pilze oder Ausdauerknollen mit anderen schmackhaften Zutaten eurer Wahl in einen Kochtopf schmeißen. Aber immer nur Zutaten mit einem Effekt und keine Monstermaterialien oder Insekten, die sind für Medizin.

Maximale Ausdauer erhöhen: Wenn ihr eure Ausdauer nicht nur auffüllen, sondern kurzzeitig maximal erhöhen wollt, müsst ihr Fitness-Gerichte zubereiten. Die lassen sich zum Beispiel aus Fitkarotten, Fitlingen und ähnlichem herstellen und geben euch zusätzliche, gelbe Ausdauerkreise. Sämtliche Gerichte füllen auch immer einige eurer Herzen auf.

Herzcontainer gegen Ausdauer tauschen, geht das?

Ja, das geht: Ihr könnt – genau wie in Zelda BotW – auch in Zelda Tears of the Kingdom eine Dämonenstatue finden. An dieser Statue ist es möglich, einen Tausch der ganz besonderen Art zu vollziehen. Im Endeffekt macht ihr hier für 20 Rubine pro Container eure Entscheidung rückgängig und wechselt zum Beispiel von Lebensenergie zu Ausdauer.

Wo ist die Statue? Wenn ihr im Schutzraum des Spähpostens die Episode "Die Stimme aus der Wand" startet, findet ihr hinter einigen Felsbrocken rechts im königlichen Geheimgang einen Raum mit der Dämonenstatue.

Was habt ihr zuerst erhöht, eure Ausdauer oder die Lebensenergie? Was findet ihr wichtiger?