Kochen in Zelda BotW war nervig - und Tears of the Kingdom führt endlich eine ersehnte Neuerung ein

Auch in Tears of the Kingdom werden wir wieder kochen können. Das dürfte dort durch zwei Neuerungen aber deutlich komfortabler werden.

Bestätigt ist es schon länger: Auch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird ähnlich wie Breath of the Wild ein Kochsystem beinhalten, mit dem Link an entsprechenden Stellen aus allerlei Zutaten schmackhafte Gerichte zubereiten kann, die dann unter anderem Gesundheit oder Ausdauer wiederherstellen können.

Und den aktuellen Previews zum Switch-Spiel zufolge hat Nintendo ordentlich an diesem System geschraubt und wird das kochen vor allem mit einer Neuerung ordentlich erleichtern.

Und diese Neuerung heißt "Rezepte". TotK hat eine Datenbank von unterschiedlichen Rezepten, die uns nicht nur anzeigen, welche Zutaten für ein bestimmtes Gericht benötigt werden, sondern auch, welchen Effekt dieses Gericht hat.

Es ist also nicht mehr nötig, die Rezepte und ihre Auswirkungen händisch zu notieren oder sich zu merken wie noch in Breath of the Wild. TotK eliminiert hier dementsprechend mal eben einen der Schwachpunkte des Kochsystems des Vorgängers.

Bei einem Screenshot, den IGN veröffentlicht hat, sind ein paar dieser Rezepte zu sehen:

Ein paar der Rezepte aus Tears of the Kingdom in der Übersicht.

Eine Kochstelle zum mitnehmen

Doch nicht nur die Rezepte dürften das kochen in Tears of the Kingdom deutlich komfortabler machen. Denn wie aus den Previews zum Spiel hervorgeht, gibt es nun auch eine portable Kochstelle, die wir überall mit hinnehmen können und somit nicht mehr auf die in der Spielwelt verteilten Kochstellen angewiesen sind. Das neue Item gehört zu den "Zonai"-Elementen in TotK, mit denen Link dank seiner neuen Fähigkeiten allerlei kuriose Dinge zusammenbauen kann.

Abseits davon scheint beim Kochsystems vieles auch unangetastet zu bleiben. So müssen wir beispielsweise immer noch händisch die Zutaten in den Kochtopf werden und dem Gericht beim fertig werden zuschauen.

Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch.

Was sagt ihr zu den Neuerungen des Kochsystems?