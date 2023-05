Zelda TotK: Ab in den Pferde-Knast! Das ist wohl die genialste Methode, um wilde Pferde zu fangen

So einfach habt ihr Pferde noch nie gefangen.

Das Zähmen von wilden Pferden funktioniert in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom genauso wie in Breath of the Wild. Zunächst muss sich Link leise an das Pferd anschleichen, ohne es aufzuschrecken. Im Anschluss gilt es, ruckartig auf das Pferd zu hopsen und zu versuchen, es im Zaum zu halten.

Um die Chance zu erhöhen, können Spieler*innen Tränke oder Ausrüstung nutzen, die Link leiser anschleichen lassen. Doch trotzdem kann es passieren, dass das wilde Pferd euch entdeckt und aufschreckt.

Ein Reddit-User hat geschlagene 20 Minuten versucht, sich an ein wildes Pferd anzuschleichen. Doch er wusste sich zu anders helfen und zeigt uns seinen genialen Trick.

Fangen ohne Anschleichen: Pferde fangen in TotK leicht gemacht

Wie funktioniert der Trick? Der TotK-Fan hat zwei von Links neuen Fähigkeiten verwendet, um ein wildes Pferd zu fangen. In einem kurzen Clip zeigt er, wie er erfolgreich ein wildes Pferd innerhalb von wenigen Sekunden einfängt:

Ab in den Pferde-Knast: Mithilfe der Synthese-Fähigkeit hat der Spieler mehrere Wände aneinandergeklebt und so einen kleinen Stall erschaffen, aus dem das Pferd nicht ausbrechen kann. Daraufhin muss er nur noch die Ultrahand einsetzen, um das Konstrukt in die Luft zu heben und über dem Pferd fallen zu lassen.

Durch die riesigen Wände hat das Pferd keine Chance, aus dem Gefängnis auszubrechen. So kann Link in aller Ruhe die Wand hinaufklettern und sich auf das wehrlose Pferd stürzen.

Der Kniff funktioniert natürlich nicht nur bei wilden Pferden, sondern auch bei Bären und Hirschen. Diese Tiere kann Link nämlich ebenfalls zähmen und als Reittier nutzen.

Was der Trick nicht vereinfacht: Link muss trotzdem noch über genügend Ausdauer verfügen, um das Pferd zu zähmen. Sollte sich der Ausdauerbalken zu schnell leeren, wird Link trotzdem vom Rücken des Pferds abgeworfen. Das wilde Pferde hat dann nur keine Möglichkeit, in die Wildnis zu fliehen.

Um die Chance auf einen Erfolg zu erhöhen, könnt ihr euch mit Ausdauertränken verstärken. So hat Link noch etwas mehr Ausdauer zur Verfügung, um das wilde Pferd zu zähmen.

User feiern den Trick

In den Kommentaren erhält der Spieler durchweg positives Feedback. Die Fangemeinde ist begeistert vom Trick und freut sich, dass er ihnen viel Zeit ersparen wird.

Ein User erklärt noch einen anderen Trick, um Pferde einzufangen. Hierzu müsst ihr Eis- oder Elektro-Pfeile nutzen, um das Pferd kurzzeitig einzufrieren bzw. zu lähmen. Sobald sich das Pferd wieder aufrafft, könnt ihr direkt aufspringen und versuchen es zu zähmen.

