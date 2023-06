In Zelda:BotW wurde zwar mehr geklettert, aber auch in Tears of the Kingdom müsst ihr es ab und zu noch tun.

Zelda: Tears of the Kingdom erfreut sich größter Beliebtheit und Fans geben sich gegenseitig natürlich Tipps und Tricks. Wie diesen hier: Ihr könnt bei den allermeisten Kletterpartien zwischendurch Ausdauer regenerieren, auch wenn es nicht unbedingt danach aussieht. Wie das funktioniert, zeigt ein Fan auf Reddit. Gleichzeitig stellt er sich die Frage, wie weit verbreitet die Methode eigentlich ist und wir wollen das auch wissen.

Zelda TotK: So könnt ihr beim Klettern Ausdauer regenerieren

Darum geht's: Zelda Tears of the Kingdom lässt euch fast überall hochklettern, es gibt außer in Schreinen eigentlich keine diesbezüglichen Grenzen. Allerdings benötigt ihr dafür natürlich Ausdauer. Ist die leer, stürzt Link ab. Aber es gibt eine Möglichkeit, zwischendurch zu verschnaufen und danach mit mehr Stamina weiter zu klettern.

So funktioniert's: Ihr müsst jede noch so kleine Fläche nutzen, die nicht so steil ist. Auf vielen sehr schrägen Vorsprüngen könnt ihr zumindest kurz stehen und etwas Ausdauer regenerieren. Oft sieht es zwar nicht so aus, klappt aber trotzdem.

Theoretisch könnt ihr dafür fast alle Teile einer Felswand nutzen, die nicht senkrecht sind oder Überhang haben. Hört einfach kurz auf zu klettern, indem ihr B drückt dann sollte die Regeneration sofort einsetzen. Droht ihr abzurutschen, hüpft ihr einfach wieder an die Wand. Das Ganze lässt sich öfter wiederholen.

Das sieht dann in etwa so aus, wie Redditor idivandom zeigt:

Auf den ersten Blick wirkt dieser ziemlich steile Vorsprung nicht so, als wäre er dazu geeignet, sich auf ihm auszuruhen. Aber die grünen Ausdauer-Kreise geben dem Zelda Tears of the Kingdom-Fan Recht. Sie sind am Schluss wieder komplett voll und Link kann entspannt weiter klettern, ohne Tränke oder ähnliches einsetzen zu müssen.

"Mache nur ich das so?"

Die Frage von idivandom ist berechtigt: Wie weit verbreitet diese Technik ist, lässt sich natürlich nur schwer beurteilen. Die meisten Kommentator*innen unter dem Reddit-Beitrag scheinen den Trick allerdings zu kennen und schon seit ihren alten Kletter-Tagen in Zelda BotW einzusetzen.

Redditor Yuumii29 schreibt zum Beispiel:

"BotW-Wallclimbing-Veteranen kennen das Gefühl auf jeden Fall."

Worauf die passende Antwort kommt:

"'Ich werde es nicht schaffen .... ist dieser Vorsprung horizontag genug, um wieder Luft holen zu können? Lasst es uns herausfinden...'"

icevube schreibt:

"Mein Freund dachte, ich würde nur Ausdauer verschwenden, bis er gesehen hat, dass sie steigt. Er hat den kompletten Hauptstory-Teil des Spiels geschafft, ohne zu wissen, dass das ein Ding ist."

Xtremememe schlägt in dieselbe Kerbe:

"Der Stamina Scramble ist eine altehrwürdige und respektierte Technik."

Zugegegeben: In Zelda Breath of the Wild musste deutlich mehr geklettert werden. In Zelda TotK gibt es einfach so viele andere Möglichkeiten, dass die gute alte Fuß- und Handarbeit kaum noch zum Einsatz kommt. Stattdessen setzen viele einfach auf Katapulte, Raketen, Heißluftballons und mehr. Aber falls ihr doch noch mal klettert, könnt ihr es euch erleichtern.

Jetzt seid ihr dran: Kennt und nutzt ihr diesen Trick schon seit BotW-Tagen, oder ist euch das komplett neu? Klettert ihr in Zelda Tears of the Kingdom überhaupt noch?