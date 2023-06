Da staunt Zelda nicht schlecht. Fans haben Beyblade-Kämpfe ins Spiel gebracht.

Für Anime- und Manga-Fans gibt's jetzt in Zelda: Tears of the Kingdom etwas Spannendes zu sehen. Im Spiel könnt ihr nämlich Beyblade-Kämpfe inszenieren, wenn ihr wollt. Nein, das ist keine neue Nebenaktivität, die mit einem Update in den Switch-Hit kam, sondern mal wieder äußerst kreativen Fans zu verdanken.

So cool sehen die Beyblade-Kämpfe in Zelda TotK aus

In einem Tweet teilt Twitter User versus_shobu einen Clip von der coolen Bastel-Leistung. Wir sehen dabei, wie zwei "Kreisel" in einer Art Arena, die aus einem Krater besteht, aufeinander losgehen und sich gegenseitig herauskatapultieren. Das Ganze sieht richtig authentisch aus. Der Zelda-Fan kommentiert einfach nur mit den Worten:

Ohhhh! Ich habe ein Beyblade gemacht!!!!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf YouTube hat versus_shobu außerdem ein Video veröffentlicht, in dem er oder sie eine Anleitung zum Basteln gibt. Die Texte im Video sind allerdings auf Japanisch, aber zumindest die Basics sind auch bereits im Twitter-Clip relativ leicht zu verstehen.

Es handelt sich um Plattformen, die in Schwung versetzt werden und sich dann ganz ohne weitere Hilfe einen Kampf liefern - auch wenn natürlich der Herausforderer oder die Herausforderin fehlt, da TotK ein reines Singleplayer-Spiel ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was war noch mal Beyblade? Falls ihr als Zelda-Fans nur Fragezeichen über den Köpfen habt: Beyblade war ein Anime, der unter anderem auf RTL2 lief und auf einer Manga-Serie von Takao Aoki basiert. Ihr kennt die Kreisel vielleicht auch aus dem echten Leben, denn es gibt sie auch zu kaufen, um sich damit Kämpfe zu liefern. Außerdem gab es auch ein paar Videospiel-Umsetzungen.

Zelda TotK lässt Spieler*innen mit seiner extrem interaktiven Welt so kreativ beim Bauen werden wie kaum ein anderer Open World-Titel - und das nutzen Fans, um sich mit ihren Erfindungen immer wieder zu übertreffen. Oben haben wir euch weitere coole Konstruktionen verlinkt, die ihr euch unbedingt ansehen solltet. Eine nutzt gefrorenes Fleisch, fürs Surfen.

Was sagt ihr zu den Beyblade-Kämpfen?