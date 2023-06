Spezial-Tipp vom weisen Rauru aus grauer Vorzeit: Eisiges Fleisch eignet sich perfekt zum Schildsurfen.

In Zelda: Tears of the Kingdom existieren dank der Synthese schier unendliche Kombinationsmöglichkeiten. Ihr könnt nicht nur Früchte an eure Pfeile und Hörner an eure Waffen basteln, sondern auch alles mögliche an eure Schilde. Aktuell sorgt die Idee für Begeisterung, einfach gefrorenes Fleisch an ein Schild zu pappen, um damit richtig gut surfen oder skaten zu können.

Zelda TotK: Wenn ihr gefrorenes Fleisch an euren Schild packt, könnt ihr viel besser darauf surfen

Darum geht's: Schon in Zelda: BotW konnten wir mit unserem Schild einen schneebedeckten Abhang runter heizen. Das geht auch auf Grashügeln, beschädigt dann aber euer Schild. In Zelda TotK funktioniert das natürlich immer noch, geht aber nochmal ein ganzes Stück weiter.

Packt ihr eine Lore, einen Schlitten oder einen Sonau-Transporter an euer Schild, könnt ihr damit noch viel besser durch die Gegend sausen. Der Schlitten eignet sich perfekt für Sand oder Schnee, der Transporter und die Loren für alles andere.

Aber es geht noch besser: Mit Eis! Am besten sogar mit gefrorenem Fleisch. Einen normalen Eisblock könnt ihr auch unter euren Schild packen, um quasi ohne Widerstand über die Erde zu gleiten, aber das Eis schmilzt in der Hitze irgendwann. Ihr könnt es auch nicht in die Tasche packen – gefrorenes Fleisch dagegen schon und es schmilzt nicht.

So kann das dann aussehen:

Mit gefrorenem Fleisch könnt ihr dann so lange durch die Gegend gleiten, bis euer Schild kaputt geht. Am besten funktioniert das Ganze natürlich bergab, aber wie ihr hier sehen könnt, kann Link auf einem Eisfleisch-Schild sogar auf beinahe ebenem Grund durch die Gegend gleiten.

Okay, zugegeben: In den Kommentaren wird debattiert und die meisten Menschen scheinen sich einig zu sein, dass das Eisfleisch in etwa gleich gut funktioniert wie eine Minen-Lore, der Schlitten oder Transporter. Aber die sind eben einfach nicht so witzig wie auf gefrorenem Fleisch durch die Gegend zu gleiten.

Wie gefriert Fleisch? Ihr könnt es euch selbst zubereiten, wenn ihr einen Saphir an eine Waffe bastelt oder eine Eisfrucht benutzt. Selbstverständlich könnt ihr auch zuerst irgendwo Wasser zu Eis machen, das an eine Waffe synthetisieren und damit dann euer Fleisch einfrieren. Ansonsten legt das Fleisch einfach in richtig kalten Gegenden auf den Boden.

Was war die bisher beste Kombination, die ihr mit Synthese entdeckt habt?