"Bruh, wtf" - Fan lädt sich Zelda TotK illegal runter, wird erwischt und bekommt bösen Brief

Ein Zelda-Pirat wird mit einem bösem Brief überrascht.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wurde eine Woche vor Release geleakt, was dazu führte, dass Personen das Action-Adventure bereits auf Twitch und Co. fröhlich zockten und Nintendo mit Copyright-Takedowns hinterher hastete. Schnell verbreitete sich eine Raubkopie der Vollversion auf ROM-Websites, was wiederum einige Spieler*innen dazu motivierte, sich den Titel illegal aus dem Netz zu ziehen.



Ein "Zelda-Pirat" ist dabei jetzt aufgeflogen und teilt nun ein Schreiben seines Internet-Providers auf Reddit. "Bruh, wtf. Hat Nintendo das irgendwie herausgefunden? Die wissen auch ganz genau, wie ich es gemacht habe.", heißt es im entsprechenden Post.

Software-Pirat fliegt auf

Ganz so überraschend ist das natürlich nicht: Wie sich herausstellt, hat sich Reddit-Mitglied "RevolutionaryToe6738" Tears of the Kingdom über BitTorrent illegal heruntergeladen. Über die IP-Adresse des Piraten konnte schließlich ganz einfach herausgefunden werden, wer hinter dem illegalen Download steckt. Comcast, der Internet-Provider des Reddit-Users, meldete sich anschließend mit einem Brief zurück:

"Wir haben eine Nachricht von einem Copyright-Owner oder seinem autorisierten Agenten erhalten, die über einen angeblichen urheberrechtlichen Verstoß gegen eines oder mehrerer seiner geschützten Werke berichtet, der über unseren Comcast Business Internet-Service begangen wurde", heißt es in dem Schreiben.

Anschließend wird haargenau aufgeführt, um welches geschützte Werk es sich handelt (Zelda: Tears of the Kingdom), wann die Kopie heruntergeladen wurde, sowie über welche Methode (BitTorrent).

Kotaku schreibt, dass "RevolutionaryToe6738" wohl erstmal keine rechtlichen Konsequenzen bevorstehen, Wiederholungstäter*innen müssen jedoch damit rechnen, dass sie von ihrem Internet-Provider ausgesperrt werden könnten oder für die Piraterie belangt werden.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich und führt uns abermals in die weitläufige Open World von Hyrule. Sowohl bei uns im GamePro-Test als auch bei der internationalen Presse kommt das Action-Adventure wie auch der Vorgänger extrem gut an und sahnt reihenweise Bestwertungen ab.