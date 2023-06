Kein Zelda: TotK-Boss wird mehr gehasst als dieser Glubschaugen-Tintenfisch

Hübsch ist er schon mal nicht, der Bossgegner des Wassertempels in Zelda TotK.

Es gibt Bossgegner in Zelda: Tears of the Kingdom, die sind wirklich furchteinflößend und bedrohlich. Manche sind auch ziemlich schwierig und schwer zu besiegen. Aber es gibt auch einen, der ist einfach nur super nervig, weshalb er zweifellos zu den am meisten gehassten Gegnern des Spiels generell gehört. Selbstverständlich geht es dabei um Oktokos, den Peiniger des Wassertempels und wir schauen uns jetzt einmal genauer an, wieso er so unbeliebt ist.

Zelda Tears of the Kingdom-Fans schimpfen auf Oktokos und sind damit nicht allein

Darum geht's: Auf Reddit beklagt sich ein Zelda TotK-Spieler über den Bossgegner des Wassertempels und fragt sich, ob es nur ihm so geht, dass er ihn regelrecht hasst. Daraufhin stellt sich raus: Nein, definitiv nicht. Unter dem Beitrag entbrennt eine angeregte Diskussion. Viele andere Fans melden sich zu Wort, die Oktokos nicht leiden können.

Woran liegt's? An der Art und Weise, wie sich Oktokos verhält. Der Bossgegner gehört nämlich zur flinken Sorte und ergreift regelmäßig die Flucht vor uns. Aber dafür müssen wir ihn vorher überhaupt erst einmal erwischen. Auch das kann sich ziemlich anstrengend gestalten, weil er einfach nicht stillhalten will – egal in welcher Form.

Dementsprechend sind das hier dann auch die beiden Top-Kommentare mit über 4000 Likes:

"Hör auf, wegzurennen, du kleiner Scheißer!" "Komm zurück und kämpfe gegen mich, Feigling!"

Ihr merkt schon: Oktokos hält nicht viel davon, die andere Wange hinzuhalten. Stattdessen flitzt der Fiesling erst in seiner Haifisch-Gestalt durch die Gegend, in der wir ihn mit Wasser-Angriffen treffen müssen. Anschließend haut er dann zu Fuß (oder zu Tentakel?) ab, und wir müssen ihm nachstellen.

Aber keine Sorge: Unter dem Reddit-Beitrag häufen sich nicht nur die Beschwerden über den kleinen Fiesling, sondern es gibt auch haufenweise Tipps. Beispielsweise fällt das Ganze sehr viel einfacher aus, wenn ihr euch nicht einfach auf Sidons Wasser-Attacke mit beschränkter Reichweite verlasst. Nutzt stattdessen einfach Wasserfrüchte an Pfeilen für die erste Phase!

Gegen das Wasser helfen dann auch noch diverse Konstruktionen mit Hydranten. Ihr könnt die zum Beispiel auf einen Automatik-Transporter basteln, der dann selbstständig die Arena von dem fiesen Ekel-Schlamm befreit. Oder ihr baut euch eine Schwebestein-Plattform mit Hydranten, die ihr dann per Autohand bewegt.

Aber es gibt natürlich auch einige Stimmen, die ganz im Gegenteil schwer begeistert sind von Oktokos. Mehrere Fans finden ihn schlicht niedlich oder witzig oder beides. Dementsprechend finden sich hier nicht nur Negatives und konstruktive Tipps, sondern auch einige Liebesbekundungen.

Wie sieht es bei euch aus: Welchen (Boss-)Gegner findet ihr in Zelda TotK am nervigsten? Was sagt ihr zu Oktokos?