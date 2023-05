Zelda Tears of the Kingdom: Wassertempel-Komplettlösung für alle Rätsel und den Bosskampf

Der Zelda Tears of the Kingdom-Wassertempel dürfte deutlich weniger Kopfschmerz bereiten als der in Ocarina of Time.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist da und wird schon fleißig gespielt. Wer sich an der Hauptquest orientiert, kommt früher oder später ins Dorf der Zoras und in den Wassertempel. Seid ihr dort erst einmal angekommen, fragt ihr euch vielleicht, wie das Rätsel mit den vier Wasserspeiern funktioniert, wie ihr die Speier aktivieren könnt und wie der Bosskampf am schnellsten über die Bühne geht. Hier findet ihr die Antworten.

Der Wassertempel in Zelda TotK: So aktiviert ihr die vier Speier

Darum geht's: Zelda TotK bringt die Tempel zurück, die sich irgendwo zwischen den alten, klassischen Zelda-Dungeons und den Titanen aus Zelda Breath of the Wild einordnen lassen. Die Haupt-Storyquest stupst euch zuerst vorsichtig in Richtung des Windtempels, die Komplettlösung dazu findet ihr hier.

Anschließend bietet sich der Wassertempel an. Um dorthin zu gelangen, müsst ihr im Dorf der Zoras mit Yona sprechen und danach Sidon an Miphas Stätte aufsuchen. Im Zuge der Vorbereitungen bekommt ihr auch die Zora-Rüstung, mit deren Hilfe ihr Wasserfälle hinauf schwimmen könnt – äußerst praktisch!

Bereitet euch gut vor: Zum Glück braucht ihr für den Wassertempel keine wärmende Kleidung oder ähnliches. Aber einige heilende Mahlzeiten solltet ihr im Idealfall schon im Gepäck haben. Auch die eine oder andere Medizin oder Speise mit Buffs für Abwehr und Stärke kann im Bosskampf nicht schaden. Vor allem, wenn ihr noch nicht so viele Herzcontainer habt.

Werft einen Blick auf die Karte! In eurem Purah-Pad sind die vier Wasserspeier-Aktivierungsmechanismen als gelbe Punkte eingezeichnet. Ihr wisst also schon einmal, wo ihr hinmüsst. Die Frage ist jetzt nur noch, wie ihr da hin gelangt und wie ihr an die einzelnen Wasserräder heran kommt.

So sieht die Übersichtskarte des Wassertempels in Zelda TotK aus.

Die Reihenfolge ist dabei wie immer egal. Es bleibt voll und ganz euch überlassen, welchen Speier ihr zuerst anschaltet und in welche Richtung ihr geht. Wichtig ist nur, dass am Schluss das Wasser aus vollen Rohren fließt.

Den ersten Wassertempel-Speier im Untergeschoss aktivieren

Wendet euch nach links beziehungsweise Westen und werft einen Blick in den Abgrund. An dieser Stelle solltet ihr eine halb zerstörte Treppe sehen, die euch ins Untergeschoss bringt, wenn ihr auf sie herunter segelt.

Zelda TotK-Wassertempel: Hier findet ihr die Treppe ins UG.

Die durch Feuer versperrte Tür könnt ihr einfach durchschreiten, indem ihr euch mit Sidons Wasserblase schützt. Dazu müsst ihr Sidon anschauen und A drücken. Schon umgibt euch das schützende, kühle Nass. Das hält euch eine feindliche Attacke vom Leib, aber eben auch Feuer.

Sidons Wasser schützt euch vor der Feuertür!

Drin angekommen aktiviert ihr den Schalter zum Beispiel mit einem der Steine. Am besten deaktiviert ihr die Schwebefunktion, indem ihr einmal dran schlagt und bugsiert den Stein auf den Schalter. Dann kann Sidon auch zu Link stoßen.

Anschließend müsst ihr die Kugel von der anderen Seite des Stachelabgrunds zu euch herüber holen. Baut euch aus den schwebenden Steinplattformen eine Brücke, bewegt euch auf die andere Seite und pappt die Kugel mit Ultrahand an eine der Plattformen.

Eigentlich braucht ihr euch gar nicht erst die Mühe machen, die Steine schweben zu lassen. Legt sie einfach auf den Stacheln ab. Dank der niedrigeren Schwerkraft könnt ihr problemlos auch weitere Lücken mit einem Sprung überwinden.

Um die Kugel auf die andere Seite zu bekommen, setzt ihr am besten auf Links Ultrahand.

Achtet darauf, dass die Plattform mit der Kugel immer in Reichweite eurer Ultrahand bleibt und holt sie zu euch herüber. Anschließend könnt ihr eine Art Leiter aus den Steinplattformen bauen, um die Kugel nach oben zu bekommen. Selbstverständlich funktioniert das alles aber auch mit der Zeitumkehr.

Um die Tür zu öffnen, bewegt ihr die aktivierte Schwebe-Steinplattform mit der Ultrahand so an die runde Zielscheibe, dass die Kugel dort an Ort und Stelle gehalten wird, auch wenn ihr loslasst.

Noch zweimal von euch weg nach oben und vorn kippen, dann passt's!

Dann könnt ihr mit Sidons Wasser-Fähigkeit den Speier-Mechanismus aktivieren. Seid ihr in der Blase, braucht ihr dafür einfach nur mit einem Druck auf Y eine Attacke auszulösen. Das erzeugt eine kleine Wasserwelle, die das Rad dreht.

So löst ihr die Mechanismen für die Wasserspeier aus.

Der zweite Wasserspeier auf der westlichen Plattform unter Wasser

Um nach oben zu gelangen, springt ihr über die Ruinen-Blöcke, was dank der Mond-Physik im Wassertempel kein Problem sein sollte. Auf der ersten Plattform könnt ihr euch gut an einige Konstrukte anschleichen, um sie problemlos auszuschalten (achtet darauf, wirklich langsam und leise zu sein: rechts unten seht ihr, wie viel Lärm ihr macht.).

Anschließend müsst ihr noch einen Wasserblasen-Spender vom Schlamm befreien. Nutzt dazu Sidons Fähigkeit. Anschließend lasst ihr erst die Kugel und dann Link von einer Blase nach oben auf die Plattform tragen, wo euch eine kleine Rätsel-Kopfnuss erwartet.

Schlamm + Wasser = freie Bahn!

Lasst das Wasser ab: Um an den Schalter-Mechanismus und das Wasserrad für den Speier zu gelangen, muss das Wasser aus dem Becken raus. Ihr könnt dafür zum Beispiel einen Schwebestein am großen Steintor vor dem Becken befestigen und das Ganze so nach oben ziehen, dass das Tor offen gehalten wird.

"Macht hoch die Tür, das Tor macht weit!"

Die Kugel muss in ihre Schalter-Schale, um die Tür zum Speier-Mechanismus zu öffnen. Auch hier könnt ihr einen Schwebestein nutzen, um die Kugel selbst dann an Ort und Stelle zu halten, wenn das Wasser zurückkehrt. Aktiviert den Wasserspeier und begebt euch wieder nach unten in die Mitte (hier können jetzt neue Konstrukt-Gegner aufgetaucht sein!)

Der dritte Wasserspeier-Mechanismus im Nordosten des Wassertempels

Wie komme ich da hoch? Ihr müsst den Wasserfall wieder fließen lassen. Der wurde von fiesem Schlamm verstopft. Zum Glück haben wir aber diverse Möglichkeiten, ihn wieder frei zu bekommen. Am einfachsten funktioniert das, indem ihr eine Wasserfrucht an einen Pfeil packt und den dort hin schießt. Schon fließt das Wasser wieder und ihr könnt dank Zora-Rüstung daran hochspringen.

Der Schlamm muss weg! Zum Beispiel mit einem Wasserfrucht-Synthese-Pfeil.

Oben auf der ersten Plattform angekommen, begebt ihr euch nach links und steigt mit der Wasserblase weiter auf. Schwebt sie nach unten statt nach oben? Kein Problem, schließlich beherrscht Link die Zeitumkehr. Wendet die Fähigkeit auf die Blase an, wenn sie unten ist, steigt ein und lasst euch entspannt nach oben tragen.

Baut ein Wasserrad: Ganz wie bei einer Wassermühle könnt ihr hier mit Wasserkraft Energie erzeugen. Dafür pappt ihr mit Ultrahand einfach die zwei Platten an das Zahnrad vor dem Wasserfall, und zwar an zwei sich gegenüber liegenden Seiten. Dann müsst ihr es noch einmal kurz anschubsen beziehungsweise eine Platte unters Wasser halten.

Wassermühle selbst gebaut: So erzeugt ihr auch in Zelda TotK Energie.

Dann sollte der Strom fließen. Da die Leitung aber unterbrochen ist, müsst ihr sicherstellen, dass die Energie auch bei der Tür ankommt. Zum Glück leitet Wasser ja aber bekanntermaßen Strom und hier fliegt in der Nähe eine Wasserblase durch die Gegend. Schnappt euch die Blase mit Ultrahand und bugsiert sie so in die Lücke, dass sie die beiden Seiten verbindet:

Die Blase sollte den Strom leiten, alternativ tut es aber auch eine Lanze aus Metall oder ähnliches.

Schon öffnet sich die Tür und ihr könnt wie gewohnt den Speier aktivieren – mit Hilfe von Sidons Wasserfähigkeit und einer Attacke in Richtung des Rades, versteht sich.

Der vierte Wasserspeier-Mechanismus im Südosten: So geht's

Erledigt den Feuer-Raubschleim, der euch am Vorankommen auf der unteren Plattform hindert. Hier wirkt Sidons Wasserblasen-Fähigkeit erneut Wunder, um euch vor den feurigen Angriffen zu schützen. Wartet, bis ihr die leuchtende Kugel aus dem Inneren seht und attackiert sie, sobald sie freigelegt ist. Anschließend nutzt ihr die Deckensprung-Fähigkeit, um eine Etage höher zu gelangen.

Bevor ihr hier hoch kommt, müsst ihr den fiesen Raubschleim unter der Plattform besiegen.

Oben angekommen könnt ihr euch eine versteckte Kiste unter Wasser mit der Ultrahand sichern:

Hier unter Wasser lauert eine Kiste.

Ansonsten stellt sich die Frage, wie der Schalter in der sich drehenden Vorrichtung erreicht werden kann. Am simpelsten geht das wohl, indem ihr bei einem Sprung in der Luft mit dem Bogen zielt, um die Zeit zu verlangsamen. Dann sollte sich der Schalter mit einem gut gezielten Pfeilschuss treffen lassen, wenn sich die Öffnung zu euch dreht.

Dafür könnt ihr euch zum Beispiel mit der Wasserblase auf die nahe, höher gelegene Plattform befördern lassen. Allerdings müsst ihr der Blase dazu erst einmal eine kleine Rampe bauen. Das klappt recht einfach mit Ultrahand, einem angeschrägten Schwebestein und der daran festgeklebten Stein-Platte:

Ab geht die wilde Fahrt!

Dann springt ihr von dort aus los und haltet während ihr in der Luft seid, ZR gedrückt, um mit dem Bogen zu zielen. Das sorgt für einen coolen Slowmotion-Effekt und hilft enorm dabei, die Lücke in der Dreh-Vorrichtung treffen zu können.

Das war's dann auch schon, ihr habt alle vier Speier aktiviert. Jetzt könnt ihr euch wieder in die große Arena in der Mitte begeben und dort den Mechanismus an der Schlammfontäne auslösen. Dann ergießt sich das ganze Wasser auf den Schlamm und der Bosskampf geht los.

Zelda TotK: So gelingt der Bosskampf gegen Oktokos, den Peiniger des Wassertempels

Oktokos, der Peiniger des Wassertempels: Ihr kennt seine furchteinflößende Haifischform wahrscheinlich schon aus dem finalen Trailer zu Zelda TotK. Jetzt zeigt der Bossgegner aber endlich auch sein wahres Gesicht und das wirkt deutlich weniger furchteinflößend.

Phase 1 im Bosskampf gegen Oktokos:

Wenn der Hai seine Runden dreht, müsst ihr ihn mit einer Wasser-Attacke treffen. Das geht über Sidons Hilfs-Fähigkeit und einen Nahkampf-Angriff, sollte aber auch mit Wasserfrucht-Wurf oder einem blauen Gelee-Pfeil klappen.

Mit aktivierter Blase müsst ihr nur nah genug herankommen, um Oktokos nass zu machen.

Anschließend schlagt ihr so hart und lang auf den sich windenden Haifisch ein, bis Oktokos herausspringt.

Der jetzt plötzlich gar nicht mehr so wehrhafte Tunichtgut des Wassertempels flüchtet dann und ihr müsst ihm entweder mit B hinterher spurten – oder ihr haltet Oktokos mit einem gut gezielten Pfeil auf. Dann gilt es erneut, ihn mit Nahkampf-Attacken zu malträtieren, bis die Runde von vorn losgeht.

Zum auf Oktokos eindreschen eignet sich der Zweihänder-Auflade-Rundumschlag ganz hervorragend.

Aber Vorsicht: Zwischendurch greift Oktokos in seiner Haifischform auch mit einem großangelegten Rundumschlag an. Aber über den "Schlammlaser" aus dem Haifischmaul könnt ihr dank der niedrigeren Schwerkraft einfach bequem drüber hüpfen.

Phase 2 des Bosskampfs im Wassertempel:

Phase 2 im Oktokos-Kampf heißt vor allem: Mehr Schlamm! Es regnet zwischendurch Schlamm von oben und in der gesamten Arena sind mehr und größere Schlammpfützen verteilt. Die könnt ihr entweder umgehen oder mit Hilfe von Wasser aus dem Weg räumen.

Zusätzlich fällt es nun deutlich schwerer, Oktokos in seiner normalen Form zu erwischen. Der Bossgegner hüpft und schwimmt jetzt nämlich durch die diversen Schlammpfützen sehr viel fideler durch die Gegend. Aber auch dieses Problem lässt sich mit einem gut gezielten Pfeil aus der Welt schaffen.

Mehr Schlamm macht das Ganze deutlich anstrengender, aber immer noch gut schaffbar.

Oktokos greift in Phase 2 aber auch noch mit einer zusätzlichen Attacke an, wenn er in der Haifisch-Form unterwegs ist. Die riesige, kreisförmige Schlamm-Flutwelle hat es in sich und kann Link empfindlich viel Schaden zufügen. Am besten schützt ihr euch dagegen mit Hilfe von Sidons Wasserblasen-Fähigkeit.

Ansonsten müsst ihr weiterhin den Haifisch mit Wasserangriffen treffen. Dann könnt ihr Oktokos aus ihm herausprügeln. Den Bossgegner müsst ihr euch anschließend nur noch schnappen, zu Fall bringen und dann ordentlich weiter vermöbeln, bis er das Zeitliche segnet.

Das gibt's als Belohnung für den Abschluss des Wassertempels in Zelda TotK

Das Wasser wird gesäubert: Endlich hat der fiese Schlamm ein Ende und das Wasser in der Region der Zoras ist wieder klar und sauber. Wir wollen aber natürlich auch gern etwas Handfesteres als Belohnung und bekommen es zum Glück auch.

Ein Herzcontainer: Wie bei jedem Tempel in Zelda Tears of the Kingdom sackt Link nach dem erfolgreich absolvierten Bosskampf einen zusätzlichen Herzcontainer ein. Das verschafft ihm mehr Lebensenergie und macht ihn widerstandsfähiger.

Schwur von Sidon: Der frisch gebackene Weise des Wassers und König der Zoras schwört Link seine Treue und stellt ihm in Form seines Geistes die Wasserfähigkeiten zur Verfügung. Ihr könnt also ab sofort stets eine schützende Wasserblase um Link herum erzeugen und per Nahkampf-Attacke Wasser verspritzen.

Im Anschluss an die erledigte Hauptquest landen wir wieder im Dorf der Zoras. Hier stehen euch jetzt auch gleich zwei Nebenquests zur Verfügung, die die restlichen Teile der Zora-Rüstung freischalten. Die Suche nach der Beinschiene und dem Helm führt euch an zwei Orte, die euch sehr bekannt vorkommen dürften.

