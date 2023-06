Zelda: TotK steckt voller wiederkehrender Charaktere und Orte, aber manche Waffen haben's nicht geschafft.

Als Zelda: Tears of the Kingdom angekündigt wurde, waren viele skeptische Stimmen zu hören: Ein Spiel in derselben Welt, mit so vielen Ähnlichkeiten und dem gleichen Look? Mittlerweile steht fest, dass das Experiment geglückt und viel mehr als nur ein DLC ist, auch wenn viele Dinge aus BotW erhalten bleiben. Es gibt sogar eine ganze Menge Fans, die sich gewünscht hätten, dass noch mehr übernommen worden wäre. Wie zum Beispiel diese Waffen, die schmerzlich vermisst werden.

Zelda-Fans trauern um die coolsten Waffen aus BotW, die es in TotK nicht gibt

Worum geht's? Viele Waffen aus Zelda: Breath of the Wild feiern in TotK ein Comeback. Aber einige bleiben verschollen, was wohl vor allem mit den neuen Synthese-Möglichkeiten zusammenhängt. Besonders schmerzlich vermisst werden zum Beispiel die folgenden Waffen:

Yiga-Waffen: Der Yiga-Clan spielt in Tears of the Kingdom zwar eine noch größere Rolle als im Vorgänger, wir müssen aber trotzdem auf einige Waffen verzichten. Vor allem beim besonders coolen Dämonenring und dem Kopfsammler wiegt der Verlust schwer.

Äxte und Hämmer: Dieser Fall ist der wohl mysteriöseste und am schwierigsten irgendwie logisch zu erklärende. Aber im Hyrule von Zelda TotK existieren plötzlich einfach keine Hämmer und Äxte mehr. Vielleicht liegt das ganze Baumaterial deshalb ungenutzt in der Gegend rum.

Auch der sehr praktische Erzbohrer wird bitter vermisst und richtig kurios wirkt, dass es zwar den Berg- und Steinspalter gibt, aber keinen Felsenspalter mehr. Scherzhammer bleiben und ebenfalls vorenthalten, genau wie die praktischen Trio-Echsalbumerangs.

Leunen-Waffen: Das allertraurigste ist aber natürlich, dass wir von den Leunen keine Waffen mehr bekommen (außer Bögen). Es geht doch nichts über deren Schwerter und Schilder. Insbesondere der Savage Lynel Crusher aka das Chimären-Großschwert war einfach extrem cool.

Da fehlt doch was? Richtig, die antiken Waffen wie zum Beispiel Wächterschwerter fehlen in dieser Aufzählung. Dasselbe gilt für Elementarwaffen, obwohl es beide Kategorien in Zelda Tears of the Kingdom nicht mehr gibt. Sie seien absichtlich nicht hier erwähnt.

Offenbar vermisst der Urheber des Reddit-Posts diese Waffen einfach nicht besonders – auch wenn das macnche Zelda-Fans vor allem bei Elementarwaffen ganz anders sehen.

Visuelles Waffen-Donwgrade? In den Kommentaren unter dem Reddit-Post wird fleißig debattiert. Neben besonders schmerzlich vermissten Waffen kristallisiert sich vor allem eines heraus: Die meisten Fans scheinen den Look der neuen Waffen nicht so sehr zu feiern. Schuld daran ist das eigentlich sehr beliebte Synthese-System. Es sorge nicht gerade für die hübschesten Waffen.

Welche Waffen aus Zelda Breath of the Wild vermisst ihr in TotK am meisten? Was waren eure Lieblingswaffen, was benutzt ihr jetzt normalerweise?