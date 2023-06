'Ich vermisse sie' - Zelda TotK-Fans trauern mächtigen Elementarwaffen hinterher

Traurig, aber wahr: Zelda BotW hatte einige wirklich coole Waffen, die es in Tears of the Kingdom nicht mehr gibt.

In Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr mit der Synthese-Fähigkeit alles mögliche an eure Waffen fusionieren. So wird aus einem Standard-Schwert schnell ein Feuer- oder Elektro-Schwert, das Blitze oder Eis schießt – selbst Laser sind kein Problem. Aber trotzdem gab es in Zelda: Breath of the Wild eine Menge Waffen, die in TotK jetzt fehlen und von Fans schmerzlich vermisst werden.

Zelda-Fans trauern Elementarwaffen hinterher: 'Ich weiß, Synthese ist besser, aber ich vermisse sie'

Darum geht's: Zelda Tears of the Kingdom hat das Waffen-System von BotW gehörig überarbeitet und auf den Kopf gestellt. Es gibt zum Beispiel einfach keine Elementarwaffen mehr, weil sie jetzt durch Edelsteine, Früchte, Schleim, Drachen- und Gegnermaterialien oder Sonau-Bauteile überflüssig geworden sind, die wir an unsere Waffen kleben können.

Dasselbe gilt zum Beispiel auch für die Waffen der Leunen, mit die mächtigsten Gegner in Zelda BotW und Tears of the Kingdom. Die Gegner droppen zwar noch Bögen, aber keine Waffen mehr, sondern nur noch Materialien wie Hörner. Daraus lassen sich zwar wieder Waffen bauen, aber die sehen natürlich anders aus und es ist nicht dasselbe.

Fans vermissen Zelda BotW-Waffen: Dementsprechend gibt es natürlich einige Fans, die den vielen coolen Waffen hinterher trauern (mich eingeschlossen). Auf Reddit hat ein Post viele Gleichgesinnte angelockt, in dem es genau darum geht: Auch wenn das neue System natürlich super und durchaus besser ist, fehlen einige besonders coole Waffen einfach.

Es geht um den Look: Das liegt nicht daran, dass in Zelda Tears of the Kingdom nicht ähnliche Waffen möglich wären. Sondern daran, dass diese Eigenkreationen eben einfach nicht so aussehen wie das legendäre Flammen-Großschwert. Oder die Waffen, die Leunen nach ihrem Ableben hinterlassen haben.

"Ich mochte einfach, wie die Elementarwaffen ausgesehen haben, die ich in meinem Haus ausgestellt hatte und wie sie alle gleichzeitig aufgeleuchtet haben, wenn ich hinein gelaufen bin."

Antike Waffen hinterlassen Lücke: Auch die antiken Waffen aus Breath of the Wild hatten viele Fans. Die Sonau- beziehungsweise Konstruktwaffen sollen diese Lücke füllen, schaffen das aber nur bedingt. Was ebenfalls an dem Look liegt. Das Glühen der Antiken Ausrüstung war einfach richtig cool.

Einiges bleibt unverständlich: Auch wenn es aus Gameplay-Sicht einigermaßen verständlich ist, ergibt es Lore-technisch nur wenig Sinn, dass Elementarwaffen einfach verschwunden sein sollen. Bei Waffen wie einer großen, zweischneidigen Axt, einer einfachen Holzfälleraxt, Hämmern oder dem Dreifach-Bumerang wirkt es noch viel seltsamer, dass es sie einfach gar nicht mehr gibt.

Was waren eure Lieblingswaffen aus Zelda BotW? Welche vermisst ihr ganz besonders, oder fehlen euch gar keine in Zelda Tears of the Kingdom?