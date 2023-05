Zelda TotK: Das Land des Himmelsfisches finden – so löst ihr die Quest bei den Zoras

Das Land des Himmelsfisches liegt wenig überraschend im Himmel über Hyrule. So kommt ihr hin.

Held Link muss in der Hauptquest von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vier Punkte auf der Karte aufsuchen und schaltet dort jeweils im Rahmen einer Hauptquest Tempel frei, welche für den Fortgang der Story relevant sind.

Einer dieser Tempel ist der Wassertempel, zu dem ihr über die Quest bei den Zora im Osten von Hyrule gelangt. Dort sprecht ihr unter anderem mit Prinz Sidon und werdet an den Gelehrten Jiato verwiesen, der am Toto-See seinen Studien nachgeht.

Wenn ihr dort ankommt, müsst ihr eine Steinplatte reparieren, um die Hauptquest "Hinweise über dem Himmel" zu starten sowie einen entscheidenden Hinweis zu bekommen, der da lautet:

"Stelle dich auf das Land des Himmelsfisches und erblicke inmitten schwebender Felsen einen Tropfen. Durchschieße ihn mit dem Symbol des Königs"

Der Hinweis auf der Steintafel am Toto-See.

Was ist damit gemeint? Der Name deutet es schon an, dass sich das Land des Himmelsfisches eben im Himmel über Hyrule verbirgt. Um die genaue Position zu ermitteln, empfiehlt es sich, den Turm im Zorana-Hochland freizuschalten und das Gebiet zu kartographieren.

Hinweise über dem Himmel: Ort des Himmelsfisches

Schaltet ihr jetzt auf die Himmelskarte, könnt ihr östlich des Zora-Dorfs eine Insel in Form eines Fisches erkennen. Das ist das Land des Himmelfisches und euer Ziel.

Bevor ihr euch auf den Weg dorthin macht, solltet ihr allerdings noch folgende Aufgaben erledigen:

Sprecht mit Yona im Zora-Dorf und erledigt die Hauptquest "Reparatur der Zora-Rüstung". Das Outfit verleiht euch die sehr praktische Fähigkeit, Wasserfälle hochzuschwimmen.

Besucht König Dorephan im Kristallwasser-Palast. Er versorgt euch mit den Königsschuppen, den "Symbolen des Königs".

Hinweis: Der Kristallwasser-Palast verbirgt sich hinter einem Wasserfall in der Nähe des Zora-Dorfs.

Habt ihr alles erledigt, könnt ihr dem Land des Himmelsfisches einen Besuch abstatten. Begebt euch dafür am besten zu Miphas Stätte und bewegt euch in östlicher Richtung auf die Kante des Berges zu.

Hier solltet ihr die Materialien für einen Ballon finden. Baut ihn mithilfe eurer Ultrahand-Fähigkeit zusammen und lasst euch in die Luft schweben.

Es ist nur eine gewisse Höhe nötig, entscheidend ist, dass ihr den Wasserfall erwischt.

Sobald ihr euch auf Höhe des Himmelsfisches befindet, springt ihr vom Ballon und gleitet mithilfe eures Segels in Richtung der Insel. Orientiert euch am Wasserfall, hier könnt ihr dann dank eurer Zora-Rüstung hochschwimmen.

Die richtige Position ist entscheidend

Geschafft, ihr seid im Land des Himmelfisches! Jetzt gilt es noch, den Tropfen ausfindig zu machen. Dieser ergibt such aus mehreren Bruchstücken im Himmel, wenn ihr an der richtigen Position steht. Dafür müsst ihr euch in die Mitte des Fisches begeben und nach nach Süden schauen.

Der Tropfen in seiner ganzen Pracht.

Jetzt müsst ihr mithilfe der Synthese noch eine Königsschuppe (die ihr von König Dorephan bekommen habt) mit einem Pfeil verbinden und diesen dann durch den Tropfen schießen. Ist das erledigt, erscheint ein weiterer Wasserfall, mit dessen Hilfe Link und Sidon zum Wassertempel aufbrechen können.

Falls ihr bei dem übrigens Hilfe brauchen solltet, haben wir da was für euch:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich. Der Titel setzt auf das bewährte Open World-Konzept seines Vorgängers Breath of the Wild, modifiziert und erweitert aber die Spielwelt und stattet Link mit neuen Fähigkeiten aus. Das Ergebnis ist erneut ein fantastischer Titel, in dem unzählige Geheimnisse und Entdeckungen warten.