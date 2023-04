Zelda TotK bringt super nützliches DLC-Item aus BotW zurück

Link kann in Zelda Tears of the Kingdom auf viele neue Fähigkeiten zugreifen, manche kennen wir schon.

Zelda Tears of the Kingdom konnte vor Kurzem von einer ganzen Reihe an Menschen ausprobiert werden. Bei diesen Preview-Sessions hat sich unter anderem herausgestellt, dass wir auch in TotK nicht auf eine lieb gewonnene Funktion aus dem Vorgänger verzichten müssen. Es kommt sogar noch besser: Was einst nur mit DLC und damit für Extra-Geld verfügbar war, gibt es jetzt im normalen Hauptspiel.

Zelda TotK bringt eine der praktischsten Funktionen aus dem BotW-DLC zurück (und es ist nicht das Motorrad)

Darum geht's: Die ersten Previews zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sind da und enthüllen einige weitere Informationen über den lang erwarteten Breath of the Wild-Nachfolger. Wie meiner geschätzten Kollegin Linda die Anspiel-Session gefallen hat, lest ihr hier:

Teleport-Medaillon kommt zurück! Wir haben gute Nachrichten für alle Lauffaulen: Ihr könnt auch in Zelda Tears of the Kingdom wieder selbst einen Schnellreise-Punkt bestimmen. Ihr platziert einfach das Teleport-Medaillon an Ort und Stelle, danach dürft ihr euch jederzeit und von überall genau dort hin teleportieren (via: Comicbook).

Beispiel: Ihr legt das Medaillon am Boden ab, reist mit einem Aufzug in luftige Höhen und kommt so fix wieder nach unten.

In Zelda BotW nur mit DLC: Das wirkt besonders deshalb so cool, weil es die Funktion im Hauptspiel des Vorgängers noch nicht gab. Sie wurde erst mit dem ersten der beiden Bezahl-DLCs namens Die legendären Prüfungen nachgereicht. Bei TotK ist das Medaillon nun im Hauptspiel mit inbegriffen.

Ab wann ist es verfügbar? Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Aktuell bleibt es leider noch unklar. Da die Anspiel- und Preview-Sessions irgendwann mitten im Spiel angesiedelt wurden, steht noch nicht fest, ob Link das Medaillon vielleicht sogar direkt von Anfang an benutzen kann.

Gut denkbar wäre aber auch, dass wir erst einmal durch den einen oder anderen Reifen springen müssen, um das Feature freizuschalten. So war es zumindest im DLC von Zelda BotW. Es könnte auch gute Story-Gründe dafür geben, wieso das Medaillon zunächst wieder besorgt oder irgendwie freigeschaltet werden muss.

Den neusten Gameplay-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

3:54 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Im finalen Trailer vor Release wird es episch - Im finalen Trailer vor Release wird es episch

Wann kommt Zelda TotK? Es dauert nicht mehr lange. Falls ihr euch den Termin noch nicht rot im Kalender markiert habt: Am 12. Mai ist es soweit, dann erscheint The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für die Nintendo Switch.

Wie findet ihr das Teleport-Medaillon generell? Würdet ihr es gern von Anfang an haben oder findet ihr das doof – und warum?