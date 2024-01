Zelda TotK-Fan startet absurdeste Item-Quest aller Zeiten und zeigt sein Inventar nach 1500 Spielstunden

Zelda: Tears of the Kingdom bietet unfassbar viele Items und Materialien, die gesammelt werden können.

Die Welt von Zelda: Tears of the Kingdom erstreckt sich nicht nur über die Open World-Oberfläche, sondern umfasst auch noch die Himmelsinseln und den gigantischen Untergrund. Überall warten haufenweise Materialien und Items nur darauf, von Link eingesammelt zu werden und wir können wirklich viel mit uns herumschleppen.

Aber irgendwann muss auch mal Schluss sein und genau dieses Item-Limit im Inventar will ein Zelda TotK-Superfan jetzt unbedingt erreichen – für alles.

Das Wichtigste in Kürze: In dem Spiel Zelda: Tears of the Kingdom möchte ein Superfan alle Materialien im Spiel sammeln und das Inventarlimit erreichen.

Der Spieler hat bereits eine beeindruckende Sammlung mit 999 Bananen, Äpfeln, Chilis, Tomaten, Melonen und Pilzarten.

Die größte Herausforderung sind die Maxi-Versionen bestimmter Zutaten und die seltenen Schleichforellen.

Ein anderer Fan hat bereits 1855 Stunden investiert, um 999999 Irrlichter zu sammeln.

Der Superfan möchte diese Quest abschließen, weil er bereits alles im Spiel erledigt hat und nach neuen Herausforderungen sucht.

Zelda-Superfan will alle TotK-Materialen sammeln, bis das Inventar voll ist und wird wohl Jahre dafür brauchen

Darum geht's: In Zelda Tears of the Kingdom haben wir wirklich viel Platz in den Hosentaschen von Link. Da passen richtig viele Holzstapel, unfassbar viele Koch-Zutaten, eine ganze Mineralien-Sammlung und noch viel mehr hinein. Die meisten Items können wir aber nur bis zu 999 Mal in die Tasche packen.

Komplett wahnwitzige Quest: Redditor FireFighterIcy9879 hat es sich zur Aufgabe gemacht, bei jedem einzelnen Item und allen Materialien das Limit zu erreichen. Und zwar manuell, also ohne Hilfsmittel wie Glitches, die Items duplizieren können. Nein, er möchte so lange grinden, farmen und sammeln, bis er nichts mehr aufsammeln kann.

"Ich werde der erste Spieler auf dem Planeten sein, der manuell alle Materialien im Spiel an ihre Grenze bringt, indem ich sie farme. Wünscht einem Bruder Glück!"

Dazu zeigt er ein Video von seinem aktuellen Inventar und das kann sich schon sehen lassen. Eine ganze Menge an Items wurden bereits an ihr Limit gebracht. Beispielsweise schleppt FireFighterIcy9879 bereits 999 Bananen, Äpfel, Chilis, Tomaten, Melonen und Pilzarten mit sich herum. Eine wirklich sehr stattliche Sammlung, aber er ist lange noch nicht am Ziel:

Die größten Herausforderungen dabei verrät der Zelda-Superfan auf Nachfrage gegenüber GamesRadar. Das anstrengendste seien die Maxi-Versionen bestimmter Zutaten. Aber am allerschlimmsten sind wohl die Schleichforellen. Die gibt es nämlich nur an zwei Orten im Spiel und man kann nur mit viel Glück höchstens fünf auf einmal ergattern.

Dann gibt es da natürlich auch noch die Feen und die königlichen Schuppen, die ein Problem darstellen: Beide Items haben ein eigenes, niedrigeres Limit und können eigentlich nur bis zu sechs Mal mit sich herumgetragen werden (auch wenn es natürlich schon den einen oder anderen Trick gibt, das zumindest etwas zu steigern).

Und ja, selbstverständlich hat FireFighterIcy9879 auch davon Wind bekommen, dass ein anderer Fan bereits 1855 Stunden investiert hat, um 999999 Irrlichter zu farmen. Dessen Farming-Routen könne FireFighterIcy9879 allerdings noch ein bisschen verbessern, sagt er.

Wieso macht er das? Einfach, weil er es kann und weil er nach knapp 500 Stunden schon wirklich alles im Spiel erledigt hatte. Sogar alle Schatzkisten entdeckt und geöffnet, von denen es 1.317 gibt. In Zelda Breath of the Wild habe er nach dem Erreichen der 100 % dann auch angefangen, das Inventar vollzumachen. Wofür er insgesamt stolze 2.460 Spielstunden gebraucht hat. In Zelda TotK dürfte es noch ein bisschen länger dauern.

Was haltet ihr von dieser Quest und wie sieht euer Zelda TotK-Inventar dazu so im Vergleich aus?