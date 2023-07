Zelda TotK als GBC-Spiel ist wunderschön und ich würd's noch lieber zocken als das Original

Zelda Tears of the Kingdom macht sich auch gut als Game Boy-Spiel.

Ihr seid mit Zelda: Link's Awakening, Oracle of Seasons of und Oracle of Ages aufgewachsen? Dann dürften euch die Artworks des Pixel-Künstlers und Reddit-Users Ncxaesthetic in wohliger Nostalgie schwelgen lassen. Dieser zeigt uns nämlich jetzt, wie Zelda: Tears of the Kingdom als Game Boy-Spiel aussehen würde. Und das Ganze ist so charmant, dass ich es am liebsten sofort auf dem klassischen Handheld spielen würde!

So schön sieht Zelda Tears of the Kingdom als Game Boy-Spiel aus

Auf seinen Artworks tut Ncxaesthetic so, als wäre das Switch-Abenteuer nicht 2023, sondern 2001 auf dem guten alten Game Boy Color erschienen. Klickt euch oben einfach mal durch: Der Künstler entwirft nicht nur einen hübschen Titel-Bildschirm, sondern zeigt auch, wie die Himmelsinseln, Schreine und Bokblin-Camps auf dem Handheld aussehen würden.

Besonders schön anzusehen ist, dass es der Ersteller schafft, die Ästhetik von Zelda: Tears of the Kingdom mit in seine GBC-Artworks hineinfließen zu lassen. Die gold-gelbe Farbgebung der Himmelsinsel und die saftig grünen Graslandschaften lassen den Geist des Switch-Spiels auch im pixeligen Game Boy-Gewand weiterleben.

Linda Sprenger



Jetzt wäre es nur noch schön, wenn es Zelda: Tears of the Kingdom wirklich auf dem Game Boy Color geben würde. Man wird ja wohl noch träumen dürfen!



Aber Spaß beiseite, ein GBC-Release des Switch-Hits ist natürlich utopisch, schön anzusehen sind die Artworks allemal. Als Spielerin, die mit den guten alten GBC-Zeldas aufgewachsen ist, lösen die charmanten Game Boy-Bilder starke Nostalgie-Gefühle in mir auf und versetzen mich sofort in meine Kindheit zurück.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich und führt uns abermals in die weitläufige Open World von Hyrule. Sowohl bei uns im GamePro-Test als auch bei der internationalen Presse kommt das Action-Adventure wie auch der Vorgänger extrem gut an und sahnt reihenweise Bestwertungen ab.

Was haltet ihr von den Artworks?