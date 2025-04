Die Switch 2-Editionen von Zelda BotW und TotK kümmern sich um einen der größten Kritikpunkte überhaupt - aber ihr müsst dafür extra blechen

Die meisten Waffen in Zelda BotW und TotK geben irgendwann den Geist auf und das wird auch auf der Switch 2 so sein.

Dass die Waffen in Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom ziemlich zerbrechlich sind, gehört zu den Kern-Funktionen der Spiele. Ohne diese Mechanik würde die ganze Balance auf den Kopf gestellt werden. Aber genau das scheinen jetzt die Nintendo Switch 2-Editionen einzuführen, die tatsächlich eine Möglichkeit mit sich bringen, die Waffen zu reparieren.

Zelda Breath of the Wild und TotK lassen euch Waffen reparieren, aber nur, wenn ihr für die Switch 2-Edition zahlt

Darum geht's: Viele Spieler*innen, die mit den beiden neuen Open World-Zeldas nie warm geworden sind, kritisieren an ihnen, dass die Waffen kaputt gehen. Genau diejenigen dürften sich dementsprechend jetzt ziemlich darüber freuen, dass ihre Gebete jetzt endlich erhört wurden – ihr bekommt die Chance, Waffen zu reparieren.

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Autoplay

Gab es das nicht schon? Nein, nicht in diesem Ausmaß. Ihr konntet zwar einige bestimmte Waffen in Breath of the Wild neu zusammenbauen lassen und bestimmte Gegner saugen Waffen ein und spucken sie in besserem Zustand wieder aus (und natürlich existiert das unkaputtbare Masterschwert, das allerdings aufladen muss), aber das hier funktioniert anders.

So funktioniert's: Wenn ihr die Switch 2-Editionen von TotK oder BotW habt, bekommt ihr Zugriff auf die Zelda Notes-App. Die dient nicht nur als interaktive Karte mit Navigations-Funktion, sondern kann zum Beispiel auch dafür benutzt werden, Items zwischen den Zelda-Spielen hin und her zu schieben oder Achievements freizuschalten.

Aber ihr habt auch die Möglichkeit, tägliche Boni zu ergattern.

Diese täglichen Boni werden zufällig ausgewählt und ihr könnt sie nur einmal pro Tag auswürfeln lassen. Wie Zelda-Profi Zeltik beim Ansehen der offiziellen Nintendo-Präsentation bemerkt hat, verstecken sich hier äußerst interessante Funktionen wie eben eine Item-Reparatur.

Ihr müsst also nicht nur für die Switch 2-Edition zahlen, sondern auch Glück haben. Die Items beziehungsweise Waffen, Bögen und Schilde lassen sich dementsprechend auch in diesen aufgebohrten Ports nicht einfach per Knopfdruck oder gegen Ingame-Währung reparieren.

Was gibt es für Möglichkeiten, da heranzukommen? Habt ihr die Zelda-Spiele bereits für die Switch, könnt ihr ein Upgrade-Paket kaufen, um auf die Switch 2-Edition zu aktualisieren. Bezahlt ihr bereits für ein Nintendo Switch Online-Abo mit Erweiterungspack, ist das Upgrade darin enthalten.

Ansonsten besteht natürlich auch noch die Möglichkeit, die Switch 2-Edition einfach direkt zu kaufen, wenn ihr Zelda BotW und TotK noch gar nicht besitzt. Die DLCS sind bei Ersterem allerdings nicht in der Switch 2-Edition enthalten.

Wie findet ihr es, dass es jetzt diese Möglichkeit gibt, die Waffe in Zelda BotW und TotK zu reparieren?