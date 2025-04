Nintendo Switch 2: Zelda-Fans sorgen sich um eine bestimmte Funktion, aber ihr braucht wohl keine Angst haben

Zelda: Tears of the Kingdom und Breath of the Wild können in der Switch 2-Edition mit HDR und mehr auftrumpfen.

Viele Zelda-Fans freuen sich drauf, Tears of the Kingdom und Breath of the Wild in den Nintendo Switch 2-Editionen noch einmal spielen zu können. Aber eine kleine Entdeckung hat für sehr viel Aufregung gesorgt: Beide Spiele sollten die Cloud Save-Funktion über Nintendo Switch Online nicht unterstützen. Mittlerweile sieht es zum Glück aber schon wieder anders aus.

Darum geht's: Einige findige Fans haben sich die offiziellen Seiten zu den Nintendo Switch 2-Editionen von Zelda: Tears of the Kingdom und Breath of the Wild ganz genau angesehen. Dabei sind sie auf den kuriosen Umstand gestoßen, dass bei beiden Titeln ganz unten ein Warnhinweis angeführt war, dass die NSO-Speicherdaten-Funktion über die Cloud nicht unterstützt werden würde (via: ResetEra).

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Aber, keine Sorge: So oder so war immer gegeben, dass ihr euren Spielstand von der Switch 1 auf die Nintendo Switch 2 übertragen und dementsprechend weiterspielen könnt. Ihr müsst auf keinen Fall ein komplett neues Savegame beginnen, um die Switch 2-Editionen von Zelda BotW und TotK zocken zu können.

Jetzt sind die Disclaimer aber sowieso weg: Offenbar war die ganze Aufregung umsonst. Wie es aussieht, hat es sich bei diesem Warnhinweis nur um einen Fehler oder Platzhalter oder Ähnliches gehandelt. Jedenfalls ist er nun in sämtlichen Shops wieder von der Bildfläche verschwunden.

Besonders rätselhaft an der ganzen Angelegenheit wirkt, dass der Disclaimer sowieso nur in den US- und EU-Shops angezeigt wurde. Auf den japanischen Seiten der beiden Titel war er von vornherein nicht zu finden. Mittlerweile hat sich die internationale Situation angeglichen.

Auf den deutschsprachigen Seiten zu den Nintendo Switch 2-Editionen von Zelda TotK und BotW findet sich aktuell auch kein Warnhinweis mehr. Ganz im Gegenteil: Klicken wir oben auf die Details beim Spiel, wird explizit aufgeführt, dass die Speicherdaten-Funktion über die Nintendo Switch Online-Cloud unterstützt wird.

Eine Besonderheit gibt es aber

Die Nintendo Switch 2-Editionen von Zelda Tears of the Kingdom und Zelda Breath of the Wild bieten von Haus aus zwei unterschiedliche Save-Files an. Es gibt also erstmals pro Nintendo-Account zwei parallele Spielstände, ohne dass ihr dafür den Benutzer wechseln oder im Master-Mode spielen müsst.

Der eine davon ist dafür reserviert, euren alten Switch 1-Spielstand weiterspielen zu können.

Der andere dient euch als Neustart, kann aber nicht zurück auf die Switch 1 übertragen werden. Möglicherweise hatte der Disclaimer rund um die Cloud-Saves mit dieser Einschränkung zu tun.

Was sagt ihr zu diesem Tohuwabohu? Fangt ihr einen neuen Spielstand für die Switch 2-Editionen an? Nutzt ihr die Cloud-Save-Funktion überhaupt?