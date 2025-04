Die Nintendo Switch 2-Editions von Zelda BotW und TotK bringen coole neue Item-Funktion mit sich und lassen uns Gegenstände zwischen den Spielen hin- und hertauschen

Zelda: Tears of the Kingdom und Zelda: Breath of the Wild bekommen mit den Switch 2-Editionen Zusatz-Features.

Wer Zelda Breath of the Wild und Tears of the Kingdom auf der Switch 2 in der verbesserten Edition spielt, kann sich über einige neue Möglichkeiten freuen, die die Zelda Notes-App mit sich bringt. Dazu zählt nicht nur die Sprach-Navigation zu Verstecken, sondern auch der Item-Tausch – der überraschend umfangreich ausfällt.

Nintendo Switch 2-Editions: Mit der Zelda Notes-App könnt ihr Items mit Freunden teilen und zwischen BotW und TotK tauschen

Darum geht's: Die Nintendo Switch 2-Editionen von Zelda TotK und BotW kosten zwar extra (wenn ihr kein Nintendo Switch Online-Abo mit Erweiterungspaket habt), bieten dann aber neben der deutlich aufgehübschten Grafik auch noch einige zusätzliche Funktionen. Die stecken in erster Linie in der Zelda Notes-App.

Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Da steckt mehr als gedacht drin: Zu diesen Zusatzfunktionen zählt auch die Möglichkeit, Items in einem eigenen Inventar der App zu verstauen. Ihr transferiert sie also aus dem Spiel heraus und lagert sie gewissermaßen extern.

Von dort könnt ihr die Inhalte dann zum Beispiel mit Freund*innen teilen oder auf einen anderen Spielstand übertragen. Sie lassen sich auch als QR-Code auf Social Media posten oder verschicken.

Ganz besonders interessant: Es besteht sogar die Möglichkeit, Items, Waffen und Ähnliches zwischen Zelda BotW und Tears of the Kingdom hin- und herzuverschieben.

Allerdings gibt es auch Ausnahmen: Falls ihr euch jetzt schon auf übermächtige, fusionierte Waffen aus Tears of the Kingdom gefreut hattet, die ihr in BotW nutzen könnt, müssen wir euch enttäuschen.

Nintendo schreibt selbst auf der zugehörigen Webseite über den Item-Tausch:

"Manche Items aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition werden in andere Items umgewandelt, wenn sie in The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition erhalten werden."

Das bedeutet, dass ihr Items, die es zwar in TotK, aber nicht in BotW gibt, nicht auf einmal auch in Breath of the Wild benutzen könnt. Aber trotzdem bekommt ihr die Möglichkeit, euch gegenseitig richtig starke Waffen hin- und herzuschicken.

Auch das Teilen von selbstgebauten Vehikeln-Bauplänen in Tears of the Kingdom sorgt bereits bei Fans auf Reddit für Begeisterung. Immerhin lassen sich so auch die allerwildesten Kreationen mit der Community teilen.

Selbst extrem seltene Items, die mit Hilfe von Glitches aus Schreinen oder Tempeln herausgeschmuggelt worden sind, könnten dank dieser Funktion endlich einer breiten Masse zugänglich gemacht werden.

Dasselbe gilt für Materialien: Wer in Zukunft ein bestimmtes Item zum Fusionieren oder Basteln einer bestimmten Waffe benötigt, kann es sich dann einfach per QR-Code aus dem Internet herunterladen. Zumindest dann, wenn ihr die Nintendo Switch 2-Edition von Zelda TotK spielt.

Wie findet ihr die neuen Funktionen der Zelda Notes-App? Freut ihr euch drauf oder reicht euch die bessere Grafik?