Kapuzen sind cool und das gilt natürlich auch für Zelda TotK. Aber wusstet ihr, dass sie abgesetzt werden kann?

Eines der besten Kleidungsstücke in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist die Hylia-Kapuze. Sie spendet Schatten, wenn es heiß ist und schützt Link, wenn es regnet oder schneit. Sie kann sogar abgesetzt werden, damit Link wie im offiziellen Promo-Material zu TotK aussieht. Aber die Möglichkeit dazu ist geradezu wahnwitzig gut versteckt und so kompliziert, dass es fast schon an Quälerei grenzt.

Ja, ihr könnt die Hylia-Kapuze in Zelda Tears of the Kingdom absetzen

Darum geht's: In Zelda Breath of the Wild konnte die Kapuze nicht abgesetzt werden. In den Trailern zu Tears of the Kingdom war aber schon zu sehen, dass Link das Cape samt Kapuze zwar anhat, die Kapuze aber nicht aufgesetzt ist. Das könnt ihr zum Beispiel hier sehen:

1:36 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Trailer bestätigt neuen Namen und Release - Trailer bestätigt neuen Namen und Release

Das geht auch im Spiel, nur ist der offizielle Kult-Look nicht so einfach zu bekommen. Ihr müsst nämlich erst einmal eine komplette Questreihe absolvieren und dann jedes Mal wieder zu einer bestimmten Person gehen, um die Kapuze auf oder ab zu setzen. Ja, das finden wir auch absurd.

So funktioniert's: Um die Kapuze überhaupt einmal absetzen zu können, müsst ihr die Quest in Hateno rund um die Bürgermeister-Wahl abschließen. Das dauert eine ganze Weile, wenn ihr allen Beteiligten helfen wollt, aber lohnt sich. Nicht nur für den coolen Hut, sondern eben auch wegen der Kapuze.

Anschließend könnt ihr nämlich zu Designerin Sagono gehen und sie danach fragen, wie sie euer Outfit findet. Tragt ihr dabei die Hylia-Kapuze, schlägt sie vor, die Kapuze abzusetzen und ihr könnt einwilligen. Zack, ist die Kapuze unten.

Es gibt nur einen Weg

Es gibt keine andere Möglichkeit, die Kapuze ab- und aufzusetzen. Kein Punkt im Menü, kein Knopfdruck und Link zieht sie auch bei Regen nicht von allein wieder auf. Wollt ihr sie wieder aufsetzen, müsst ihr erneut zu Sagono.

Einziger Workaround: Ihr habt natürlich immer noch die Möglichkeit, euch einfach eine zweite Hylia-Kapuze zu kaufen. Dann könnt ihr je nach Lust und Laune zwischen den beiden Kapuzen (eine unten, eine oben) wechseln. Aber Vorsicht: Wenn ihr nochmal bei Sagono den Zustand wechselt, gilt das auch für die andere Kapuze (via: Ratatoskr).

Wieso Nintendo uns nicht die Möglichkeit gibt, selbst die Kapuze auf und abzusetzen, bleibt schleierhaft. Auch bei einigen anderen Kleidungsstücken wie zum Beispiel beim Helm der Anti-Feuer-Rüstung wäre es doch wirklich cool, zum Beispiel das kleine Fensterchen öffnen zu können.

Was sagt ihr dazu? Wusstet ihr, dass das überhaupt geht und was glaubt ihr, wieso das so versteckt ist?