Zelda TotK-Fan reitet auf Leunen mithilfe eines Steins und ich komme mir vor wie der größte Holzkopf, wenn ich das sehe

Ihr könnt auf Leunen reiten und dieser Spieler nutzt dafür einen simplen wie genialen Trick.

Zelda Tears of the Kingdom animiert Spieler*innen dazu, sich kreativ auszutoben und mittels Ultrahand und Co. teils wirklich komplexe Bauwerke und Fahrzeuge zu erschaffen. Direkt zum Release machten beispielsweise bereits Videos die Runde, in denen Link einen riesigen Mech steuert.



Links neue Fähigkeiten dienen aber nicht nur dazu, mit besonders komplizierten Kreationen zu flexen, sondern sind in erster Linie dazu da, um uns das Leben in Hyrule zu vereinfachen. So müssen wir manchmal nur ein wenig um die Ecke denken, um auf bestimmte Lösungswege zu kommen.

Andere Kniffe und Tricks erscheinen wiederum so einfach, dass ich mich frage: "Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen?" – so zum Beispiel, nachdem ich mir das untere Video angesehen habe.

Spieler reitet auf Leunen mit genialem Trick

Leunen sind die stärksten Gegner in Zelda Tears of the Kingdom, lassen sich aber einfacher besiegen, wenn ihr sie besteigt und anschließend auf ihnen reitet.

Nachdem ich mir stundenlang den Kopf darüber zerbrochen habe, wie ich einen Leunen überhaupt gegenübertreten kann, ohne nicht in den ersten Sekunden gedemütigt zu werden, schüttelt der Spieler aus dem unteren Video jetzt einfach einen genialen Trick aus dem Ärmel.

Linda Sprenger

@lindalomaniac



Spiele ich Zelda: Tears of the Kingdom, dann denke ich oftmals viel zu komplex und zerbreche mir ewig den Kopf darüber, wie ich bestimmte Rätsel oder Aufgaben im Spiel lösen könnte. Oftmals ist die Lösung dann aber einfacher als gedacht, sodass ich mich dann immer frage: "Warum bin ich da nicht eher drauf gekommen?".



Wie viele andere Spieler*innen vergesse ich übrigens außerdem ständig, dass der Deckensprung existiert. Dabei kann uns gerade diese Fähigkeit das Leben in etlichen Situationen gehörig vereinfachen. Zum Beispiel, wenn wir aus einer Höhle entkommen oder eben auf den Rücken eines Leunen hüpfen wollen...

Redditor "FilthmasterRich" hebt mitten im Kampf mit einen Leunen einfach einen Stein bzw. Felsbrocken hoch, wählt anschließend direkt "Deckensprung" im Fähigkeitenrad aus, "springt" auf den Stein und hüpft von dort aus bequem auf den Rücken des Ungetüms.

Hier könnt ihr euch den Trick anschauen (unter einem Spoiler-Fenster versteckt, das ihr erst wegklicken müsst):

Seid ehrlich, wärt ihr darauf gekommen?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich und führt uns abermals in die weitläufige Open World von Hyrule. Sowohl bei uns im GamePro-Test als auch bei der internationalen Presse kommt das Action-Adventure wie auch der Vorgänger extrem gut an und sahnt reihenweise Bestwertungen ab.

Auf welche Tricks und Kniffe, die ihr in Zelda Tears of the Kingdom herausgefunden habt, seid ihr besonders stolz?