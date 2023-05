Zelda TotK-Fan baut ballernden Optimus Prime und ich schäme mich für mein rollendes Brett

Zelda Tears of the Kingdom-Fans bauen bereits schießende Super-Mechs.

Mit Ultrahand, Synthese und Co. drückt uns Zelda: Tears of the Kingdom spannende neue Werkzeuge in die Hand, mit deren Hilfe Mitglieder der Community bereits jetzt schon die wildesten Kreationen erstellen. Übers Wochenende sind zahlreiche Videos von witzigen oder komplexen Bauten aufgetaucht – eines davon hat mich besonders beeindruckt (und ein wenig für meine eigenen faulen Bastelversuche schämen lassen).



Darum geht's: Im unteren Video sehen wir einen riesigen, voll funktionstüchtigen Mech. Und ja: Den hat ein Fan dank Links neuer Open World-Werkzeugkiste komplett selbst gebaut:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das Video stammt ursprünglich von TikTok-Mitglied SoulBanana und ist übers Wochenende auf Twitter viral gegangen. Kein Wunder, denn was wir hier sehen, ist wirklich bemerkenswert.

"SoulBanana" betritt den Mech via "Aufsteigen", klemmt sich hinter den Steuerknüppel und übernimmt die Kontrolle über das Konstrukt, um damit anschließend durch Hyrule zu rollern. Das besondere ist, dass der Mech sogar irgendeine Art von Raketen oder Bomben schießen kann, mit denen er im Video zahlreichen chancenlosen Feinden den Garaus macht.

Wenn ich das so sehe und auf meine eigenen bisherigen Bastelversuche schaue (ein rollendes Brett zum Beispiel), wird mir mal wieder bewusst, wie unkreativ ich bin und welch riesiges Potenzial in Tears of the Kingdom schlummert. Und das Spiel ist gerade einmal seit wenigen Tagen draußen! Der Mech oder "Optimus Prime" aus dem oberen Video ist mit Sicherheit nur der Anfang.

Linda Sprenger Ich bin großer Fan der Ultrahand in Zelda Tears of the Kingdom und liebe es, damit herumzuspielen. Allerdings muss ich an dieser Stelle zugeben, dass mir sowohl die Kreativität als auch die nötige Motivation fehlen, um Konstrukte wie den "Optimus Prime" aus dem oberen Video zusammenzuzimmern. Ich bin dazu einfach viel zu faul. Umso mehr erfreue ich mich aber an den jetzt schon zahlreichen und beeindruckenden Videos der Zelda-Community. Ich bin gespannt, was in Zukunft noch so kommt!

Überfordert in der Open World? In diesem GamePro-Artikel verraten wir euch wertvolle Tipps und Tricks zum Spielstart:

Mehr zum Thema Zelda Tears of the Kingdom: 10 Tipps zum Spielstart, die ihr unbedingt beherzigen müsst von Linda Sprenger

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist seit dem 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich und führt uns abermals in die weitläufige Open World von Hyrule.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Auf welche eurer Konstruktionen in Zelda: Tears of the Kingdom seid ihr bislang am meisten stolz? Und was haltet ihr generell vom neuen Bau-Feature des Open World-Abenteuers?