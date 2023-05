Nein, mit dieser Vorstellung kann Link Zelda wohl kaum beeindrucken.

Gegen diese Leunen ist kein Kraut gewachsen! Die fiesen Gegner, die an Zentauren erinnern, haben uns schon in Breath of the Wild malträtiert und bedeuten auch in Tears of the Kingdom nichts als Ärger. Das zeigt auch dieses Video, wobei zugegebenermaßen auch das Gefährt selbst seinen Anteil an der Niederlage hat. Ein Fan ist extra mit einem selbstgebauten Panzer gegen einen blauen Leunen angerückt - und das sah zunächst mal gut aus, bis es dann ganz schnell schlecht aussah.

Panzer gegen Leunen - So geht das Experiment aus

Das Gefährt, mit dem Reddit-User Gordon_Freeman99 in seinem Video anrückt, sieht schon ziemlich kriegstauglich aus. Der TotK-Fan hat sich einen martialischen Steinpanzer mit beweglichem Lasergeschütz gebaut und nimmt damit einen Leunen (Lynel) ins Visier.

Beim Design hat sich Gordon_Freeman99 von einem Mammutpanzer inspirieren lassen. Na, was denkt ihr, wie dieses Duell ausgeht?

Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das ist schiefgegangen: Die Anfahrt wirkt dramatisch. Link richtet sein Geschoss auf den Gegner, feuert und... wird im nächsten Moment von einer Explosion in hohem Bogen weggeschleudert. Das Problem scheint zu sein, dass sein Feuer nicht nur den Gegner trifft, sondern auch den Panzer selbst mit erwischt, vom harten Gegner noch gar nicht zu sprechen - der aber auch sofort kontert.

Im nächsten Moment macht der Leune kurzen Prozess mit dem Gefährt und wirft es einfach um, sodass dem Fan nichts anderes übrig bleibt als die Beine in die Hand zu nehmen und zu fliehen.

Tja, da geht wohl das Design eindeutig über die Funktionialität. In den Kommentaren fasst User AccurateDeparture743 passend zusammen: "Zumindest hast du es versucht". Im Reddit-Thread geben andere User Tipps, wie der Fan den Panzer effizienter gestalten könnte.

Seit Release begeistern uns die richtig coolen Konstruktionen kreativer Fans. Manchmal werden wir direkt schon neidisch. In den oben verlinkten Artikeln findet ihr einige Anregungen, die ihr selbst nachbauen könnt.

Hättet ihr gedacht, dass das Duell ein so eindeutiges Ende findet und habt ihr euch selbst schon mal an einem Panzer versucht?