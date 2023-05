Diese Zelda TotK-Website gibt euch die besten Bauanleitungen für Fahrzeuge, Flugmaschinen und Co.

Die Fahrzeuge lassen sich Schritt für Schritt nachbauen.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vertreiben sich viele Spieler*innen damit die Zeit, aus den Sonau-Bauteilen die verrücktesten Konstrukte zu basteln. Die gebastelten Maschinen erleichtern dabei oft das Besiegen von Gegnern oder die Fortbewegung in der Open World.

Doch was, wenn wir keine Ideen mehr für neue Geräte haben? Eine von Fans erstellte Seite enthält zum Glück eine Sammlung von Bauanleitungen, mit denen selbst die kompliziertesten Konstrukte ganz einfach nachgebaut werden können.

Fanseite zu Zelda: TotK gibt Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Auf Zelda Builds sammeln sich zahlreiche Bastelanleitungen, mit denen wir kinderleicht praktische Geräte nachbauen können. Darunter fallen Fahrzeuge und Flugmaschinen, aber auch Kampfroboter sind unter den Anleitungen zu finden.

Die Anleitungen lassen sich nach Kategorien wie „Luft“ oder „Werkzeug“ filtern. Unter „Waffen“ finden sich beispielsweise praktische Kampfmaschinen, die dem Optimus Prime-Roboter eines Fans nahekommen.

Es gibt aber auch nützliche Maschinen, mit denen wir uns sowohl an Land, in der Luft oder auch im Wasser gut fortbewegen können. Die meisten der Maschinen sind kinderleicht nachzubauen, andere erfordern dafür etwas Bastelgeschick.

Sollte es bei euch nicht am Bastelgeschick hapern, sondern an etwas anderem, hilft euch unsere Guide-Übersicht zu Zelda TotK bestimmt weiter:

Besonders kurios: Unter den Materialien sind auch Kroks und Leunen aufgelistet. Diese werden beispielsweise für eine Krog-Kanone oder einen Leunenwagen gebraucht. Das dürfte vor allem die TotK-Sadisten ansprechen, die Spaß beim Quälen der Krogs haben.

Ein besonders geschickter Bastelliebhaber hat es außerdem geschafft, Vah Ruta nachzubauen. Dabei handelt es sich um einen der Titanen aus dem Vorgänger The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Was für Materialien werden benötigt? Die Bastelanleitungen geben nicht nur eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern erklären auch, welche Materialien für das jeweilige Konstrukt benötigt werden. Damit wir die Teile nicht ziellos in der Gegend suchen müssen, offenbart die Seite außerdem, welche Kapseln es aus welchem Automaten gibt.

Wir sind gespannt, welche weiteren verrückten Konstrukte mit der Zeit auf dieser Seite hochgeladen werden.

Welches Konstrukt auf der Seite findet ihr besonders nützlich?