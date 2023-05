Zelda Tears of the Kingdom: Links fünfte versteckte Fähigkeit solltet ihr auf keinen Fall ignorieren

So bekommt ihr die Bautomatik in Zelda Tears of the Kingdom.

Die vier neuen Fähigkeiten, die Held Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom einsetzen kann, wurden schon vor dem Release prominent vorgestellt. Und im Tutorialgebiet auf der verlorenen Himmelsinsel lernt das Spitzohr dann auch nach und nach mit der Ultrahand, der Synthese, der Zeitumkehr und dem Deckensprung umzugehen.

Es gibt allerdings noch eine fünfte Fähigkeit, die Nintendo lange geheim hielt und die sich auch im Spiel leicht übersehen lässt – weil sie an eine bestimmte Quest geknüpft ist, die zwar eine Hauptmission, aber trotzdem optional ist.

Welche Fähigkeit ist das und was macht sie?

Die Fähigkeit heißt Bautomatik und der Name lässt schon darauf schließen, wofür sie nützlich ist. Sie speichert nämlich zuletzt gebaute Konstruktionen und lässt sie euch nachträglich wieder aufrufen und automatisch aus den notwendigen Materialien zusammenbauen – ein paar Sonanium-Steine vorausgesetzt.

Die Bautomatik ist die letzte "Standard"-Fähigkeit, die ihr in TotK freischaltet.

Das ist vor allem dann nützlich, wenn ihr euch unterwegs entscheidet, mit einem Fahrzeug weiterzufahren, aber keine Materialdepots oder Sonau-Items in der Nähe sind. Die Bautomatik sorgt nämlich auch dafür, dass die notwendigen Materialien für den Bau automatisch hergebeamt werden. Alles in allem also eine unheimlich praktische Funktion, die ihr nicht ignorieren solltet.

Das müsst ihr tun, um die Bautomatik zu bekommen

Sprecht mit Forscherin Josha im Spähposten Erledigt die Quest "Das Volk im Untergrund" Während der Folge-Quest "Der Tempel im Untergrund" erhaltet ihr die Bautomatik

Zunächst müsst ihr das Tutorialgebiet auf den Himmelsinseln meistern und auf der Oberfläche von Hyrule landen. Im Spähposten, der euch danach markiert wird, erhaltet ihr unter anderem von Direktorin Purah eine weitere Hauptmission, ihr könnt für weitere Aufträge aber auch mit anderen Personen im Spähposten sprechen.

Eine davon ist Forscherin Josha, die ihr in der unteren Etage des Gebäude im nördlichen Teil des Spähpostens finden könnt. Sprecht ihr mit ihr, wird sie euch den Auftrag "Das Volk im Untergrund" geben. Hier lernt ihr zum ersten Mal eben jeden Untergrund kennen und aktiviert zudem das Fotomodul eures Purah Pads.

Habt ihr diese Quest abgeschlossen, solltet ihr erneut mit Josha sprechen, um euch die Mission "Der Tempel im Untergrund" abzuholen. Der Name verrät es schon, hier müsst ihr anhand von Statuen einen Tempel in den gigantischen Höhlen unter Hyrule finden. Der Zugang erfolgt über den Abgrund südliche des Spähpostens, danach achtet einfach auf die Statuen und deren Blickrichtung.

Wichtig: Im Untergrund ist es unabdingbar, dass ihr Leuchtsamen dabei habt, um im wahrsten Sinne des Wortes Licht ins Dunkel zu bringen. Im Tutorial solltet ihr schon ausreichend gesammelt haben, ansonsten findet ihr Leuchtsamen überall in den Höhlen in Hyrule.

Sobald ihr den Tempel erreicht, könnt ihr dort inen Forscher sehen. Sprecht mit ihm und aktiviert anschließend das grüne Symbol, um die Bautomatik sowie eine Erklärung zu deren Funktionen zu erhalten.

Fast geschafft: Sprecht mit dem Forscher, der neben dem grün leuchtenden Symbol steht.

Im Anschluss könnt ihr die Bautomatik jederzeit über das Fähigkeiten-Rad über die L-Taste auswählen. Außerdem könnt ihr von da an im Untergrund über bestimmte Missionen (unter anderem die Quest-Kette "Kogas finstere Pläne") Baupläne für bestimmte Fahrzeuge oder Objekte entdecken und sammeln.