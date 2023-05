Hat Zelda: TotK den ersten homosexuellen NPC? Dieses Tagebuch sagt: Ja, kann gut sein

Ein wiederkehrender Charakter aus BotW und TotK kann queer gelesen werden.

Mittlerweile gibt es einige beliebte queere Charaktere in Videospielen – oder auch die Möglichkeit, unsere Hauptfigur queer zu spielen und diverse Romanzen einzugehen. Gute Beispiele sind die Life is Strange- oder The Last of Us-Reihe. In Tears of the Kingdom müsst ihr dagegen schon etwas genauer hinschauen, um zumindest eine Andeutung darauf zu finden, dass ein wiederkehrender Charakter homosexuell ist.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält Spoiler zu einem Nebencharakter aus Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom.

Andeutungen in einem Tagebuch-Eintrag

Bei dem Charakter, über den spekuliert werden kann, geht es um Calip, den Breath of the Wild-Fans bereits aus dem Vorgänger kennen und in Tears of the Kingdom erneut treffen. Er stellt sich Link als Archäologe vor, der sich dem Erforschen von Schreinen widmet.

Im gerade erschienen Sequel hat Calip sich einer Forschungsgruppe angeschlossen, die sich mit den Zonai befasst. Um diese geht es auch in einem von ihm verfassten Tagebuch-Eintrag, in den wir hineinlesen können, dass er etwas für ein anderes Team-Mitglied, Tauro, empfindet.

Auffällig ist, dass der englische Text ganz anders klingt, als die deutsche Übersetzung im Spiel. Auf Englisch schreibt Calip:

While Tauro and I were taking a break, he asked me: 'Hey, Calip, what attracted you to join the Zonai Survey Team?' A little flustered, I answered that I heard its research division was led by a brilliant man by the name of Tauro. Because of you, essentially. I meant it sincerely, and in my heart, I longed to continue... 'You’re not like these other dullards, you know. You immediately grasp the breadth of my vision.' Of course, no such thing passed my lips.

Übersetzen wir das relativ wortgetreu, lautet der Tagebuch-Eintrag:

Während Tauro und ich eine Pause machten, fragte er mich: 'Hey, Calip, was hat dich dazu bewegt, dem Zonai Survey Team beizutreten' Etwas nervös antwortete ich, dass ich gehört habe, dass die Forschungsabteilung von einem brillanten Mann namens Tauro geleitet werde. Im Wesentlichen wegen dir. Ich meinte es aufrichtig und in meinem Herzen sehnte ich mich danach, weiterzumachen … 'Du bist nicht wie diese anderen Dummköpfe, weißt du? Sie erfassen sofort die Weite meiner Vision.' Natürlich kam so etwas nicht über meine Lippen.

Die tatsächliche deutsche Übersetzung im Spiel ist aber ziemlich frei und klingt wesentlich mehr nach fachlicher Bewunderung. Auf diesen Screenshots könnt ihr den gesamten Tagebuch-Eintrag in der offiziellen deutschen Version lesen:

In beiden Texten steht nicht ganz klar geschrieben, dass Calip mehr für Tauro empfindet als nur tiefe Bewunderung. Jedoch regt die englische Version wesentlich mehr dazu an, zwischen den Zeilen heraus zu lesen, dass Calip sich zu seinem Kollegen hingezogen fühlt.

Wünschenswert wäre aber so oder so, dass Nintendo sich künftig mehr traut und uns vielleicht in einem nächsten Zelda offen queere Charakere begegnen.

Hier findet ihr die Notiz: Der Tagebuch-Eintrag befindet sich in Kakariko, in der Basis des Zonai-Forschungsteams, wenn ihr eine Leiter hinaufklettert. Schaut neben dem Bücherregal nach.