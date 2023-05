Einige Super-Fans schlagen sogar die Zelte auf, um Zelda: Tears of the Kingdom so früh wie möglich spielen zu können.

Bald hat das Warten auf den wohl größten Switch-Release des Jahres ein Ende: Schon am 12. Mai erscheint nämlich The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Die Vorfreude ist bei vielen Fans erwartungsgemäß hoch – manche gehen gar so weit, sich für den Release schon Tage vorher vor einem Nintendo-Laden anzustellen.

Das sehen wir in Zeiten digitaler Spiele-Releases auch nicht mehr so oft. Aber selbst dieser Einsatz garantiert keinen Mitternachtszugang zum Release, wie manche Fans bereits feststellen mussten.

Zelda-Fans schlafen vor dem Nintendo-Laden und kriegen das Spiel trotzdem später

3 Tage für einen Spiele-Release campen? Was für viele heutzutage undenkbar ist, ist für manche Zelda-Superfans aktuell Realität. Der Nintendo-Store in New York City etwa öffnet ausnahmsweise am 12. Mai um Mitternacht lokaler Zeit seine Pforten, um Fans die Chance zu geben, sich eine physische Edition des neuen Zelda-Titels punktgenau zum Launch zu holen.

Dabei wollte Nintendo Schlangen anstehender Fans aber offenbar eigentlich vermeiden. Der Einlass erfolgt nämlich mit Tickets, die man sich online reservieren kann und die direkt einen Zeitslot festlegen. Das gefällt natürlich nicht allen Fans.

YouTuber Alex Pekala, aka Captain Nintendo Dude, etwa steht bereits seit Dienstag 10 Uhr früh an. Trotzdem hatte er bei den Online-Tickets Pech und erst einen Einlass-Slot für 10 Uhr um am 12. Mai bekommen.

Das ist besonders bitter, da viele Fans bereits ganze 10 Stunden früher loszocken können. Wer sich die digitale Version von Zelda: TotK holt, braucht dafür nicht einmal das Haus verlassen.

Für Pekala ist das Warten aber immerhin nichts neues. Schon 2017 stand er vor dem Nintendo Store an, um sich die erste Nintendo Switch zu sichern – damals natürlich noch ohne Tickets und Zeitslots.

Gibt es Zelda: TotK am 12. Mai dann überhaupt noch physisch zu kaufen? Hier können wir euch zumindest beruhigen. Laut Pekala stehen aktuell rund 10 Leute vor dem Nintendo-Laden in New York an, es handelt sich also wirklich nur um einige besonders passionierte Fans. Da das Spiel aktuell auch über Amazon, Media Markt und Co. vorbestellt werden kann, solltet ihr keine Probleme haben, an eine eigene Edition zu kommen.

Würdet ihr euch heute noch für Spiele, Konsolen und Co. für mehrere Stunden oder gar Tage anstellen?