Zelda TotK-Spielerin findet Paragleiter erst nach 50 Stunden und ich wäre ausgerastet

Der Gleiter gehört für Tobi zu den wichtigsten Items in TotK.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist ein gewaltiges Spiel mit einer riesigen Spielwelt. Und diese Tatsache sorgt dafür, dass sich in diesem Wust Dinge leicht übersehen oder erst zu einem sehr späten Zeitpunkt entdecken lassen. Erst kürzlich berichteten wir beispielsweise über einen Spieler, der erst nach 105 Stunden einen wichtigen NPC am Spähposten entdeckte.

Noch etwas krasser ist die Geschichte von Twitter-Nutzerin LiKovacs. Die spielte nämlich knapp über zwei Tage (reine Spielzeit) ohne einen ziemlich elementaren Gegenstand im Spiel: Der Paragleiter sorgt dafür, dass Link unbeschadet von Anhöhen segeln kann, was gerade die Erkundung von Hyrule deutlich vereinfacht. Außerdem ist er notwendig, um bestimmte Side Quests – die Türme – zu absolvieren.

Keine Story, kein Gleiter

LiKovacs fand den Gleiter allerdings erst nach 50 Stunden. Davor sammelte sie lediglich Korok-Samen und erledigte Nebenaufgaben in der Necluda-Provinz.

Der Grund für das Verpassen des Gleiters: Sie folgte nach der Landung auf Hyrule nicht der Hauptstory, sondern zog auf eigene Faust los und erkundete die Gegend. Völlig legitim natürlich, aber deswegen ging ihr auch ein enorm wichtiges Untensil durch die Lappen.

Was ihr tun müsst, um den Gleiter zu bekommen, könnt ihr in unserem Guide nachlesen.

Ein elementares Item

Ich jedenfalls musste mir bei diesem Tweet mehrfach die Augen reiben, konnte das Gelesene nicht glauben. Denn der Gleiter ist in meinen Zelda-Partien ein derart elementares Item, dass ich mir kaum vorstellen kann, wie man es so lange ohne ihn aushalten kann. Schon das Tutorialgebiet – in dem es den Gleiter noch nicht gibt – war deswegen fast schon eine Qual und ich war froh, als ich ihn im Spähposten endlich finden konnte.

Möglich natürlich, dass LiKovacs gar nicht wusste, dass es den Gleiter überhaupt gibt und ihn deswegen auch nicht vermisste. Ihre Geschichte zeigt in jedem Fall einmal mehr, wie unterschiedlich Zelda: Tears of the Kingdom gespielt werden kann. Und dass alle diese Wege offenbar "richtig" sind. Immerhin endet LiKovacs Tweet mit dem eindeutigen:

"Ich habe einen Riesenspaß!"

Tears of the Kingdom ist seit Mitte Mai exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich. Für alle, die bei der Erkundung Hyrules Hilfe brauchen, haben wir auf GamePro.de jede Menge Tipps- und Guide-Artikel. Unter anderem findet ihr bei uns Übersichten zu Rezepten, Rüstungen und Waffen, aber auch Lösungshilfen für einzelne Schreine und die Tempel im Spiel.

