Der Spähposten ist ein wichtiger Ort in Hyrule – an dem sich aber auch Dinge übersehen lassen.

Es gibt in Zelda: Tears of the Kingdom unzählige NPCs, Fähigkeiten, Funktionen und Systeme, die ihr einfach verpassen könnt. Diesem einen Spieler hier ist zum Beispiel 105 Stunden lang völlig entgangen, dass es direkt am Spähposten eine Möglichkeit gibt, Links Batterien erweitern zu lassen. In den Kommentaren melden sich dann direkt viele Fans zu Wort, denen es anders herum gegangen ist: Sie haben vergessen, dass das auch noch woanders geht – und zu denen gehöre ich zum Beispiel auch.

Zelda TotK-Spieler verpasst komplett, dass Batterien auch am Spähposten erweitert werden können, ging's euch auch so?

Darum geht's: Ihr könnt in Zelda Tears of the Kingdom Sonanium gegen Energiekristalle eintauschen. Bringt ihr diese Kristalle zu einem Batterie-Konstrukt, bekommt ihr ein zusätzliches Batterie-Segment. So habt ihr mehr Zeit, mit selbstgebauten Fahr- und Flugzeugen durch Hyrule zu manövrieren.

Dafür gibt es zwei Stellen: Sowohl auf der Verlorenen Himmelsinsel begegnet ihr direkt zu Beginn des Spiels einem Batterie-Konstrukt. Die andere Batterie-Maschine samt zugehörigem Konstrukt befindet sich direkt neben dem Spähposten, Richtung Schloss rechts auf einer herabgestürzten Ruine.

Leicht zu übersehen? Eigentlich stößt euch Zelda TotK mit der Nase auf die beiden Orte, ihr kommt theoretisch unweigerlich daran vorbei, NPCs sprechen darüber und so weiter. Aber es kann natürlich trotzdem passieren, dass wir nicht auf die NPCs achten, unseren Blick woanders hin richten oder andere Wege nehmen.

So ist es diesem Redditor ergangen, der erst nach 105 Stunden durch einen Reddit-Post erfahren hat, dass es eine Batterie-Maschine am Spähposten gibt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Vielen geht es offenbar ähnlich: In den Kommentaren häufen sich diverse erstaunte Reaktionen. Die einen können kaum glauben, dass das verpasst werden kann. Die anderen zeigen sich erstaunt, dass es noch eine andere Batterie-Maschine gibt. Manche haben sogar beide vergessen oder ignoriert:

"Ja, ich hab sie beide (Himmel und Oberfläche) 150 Stunden lang verpasst. Wahrscheinlich habe ich zu dem Konstrukt am Anfang einfach 'whatever' gesagt und das zweite nie entdeckt. Nach 150 Stunden habe ich mich gewundert, wie ich mehr Batterie-Balken wie in all den Videos bekomme, die ich online sehe und hab mich wirklich dumm gefühlt, nachdem ich einen Guide gecheckt habe. Aber ich habe dann 11.000 Sonanium auf einmal eingereicht, fast bis zum Maximum, glaube ich."

Leichter zu erreichen: Der Fairness halber sei hier erwähnt, dass sich die Batterie-Maschine auf der Verlorenen Himmelsinsel schneller als die am Spähposten erreichen lässt. Das Konstrukt an der Maschine befindet sich direkt neben einem Schrein, zu dem wir uns einfach hinteleportieren können.

Wie ist es bei euch gewesen: Habt ihr die Batterie-Maschine ganz am Anfang auch direkt wieder vergessen? Oder habt ihr ebenfalls die Möglichkeit am Spähposten verpasst?