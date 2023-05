Ihr könnt endlich sehen, wie viele Stunden ihr schon in Zelda TotK verplempert habt

Wie lange ihr schon Zelda TotK spielt, wird auf der Switch nun angezeigt.

1.000 Kroksamen sammeln, einen Schrein nach dem anderen absolvieren und die wildesten Konstruktionen bauen, um damit Feinde auf möglichst effiziente oder kreative Art zu erledigen, das sind nur einige der vielen Zeitfresser in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.



Ohne es vielleicht zu wollen, lenkt uns im neuen Switch-Meisterwerk immer irgendetwas ab und erscheint uns gerade spannender, als die Hauptstory. Ein Glück, dass Prinzessin Zelda zur geduldigen Sorge gehört und wir uns nach Lust und Laune allem anderen hingeben können, statt uns um sie zu kümmern.

Wie lange wir uns schon um die eigentliche Rettung Hyrules drücken, können wir jetzt auch endlich auf der Nintendo Switch nachschauen. Im Spiel selbst gibt es nämlich keine Möglichkeit, die Spielzeit einzusehen.

Die Switch verrät uns, wie lange ihr schon in Hyrule unterwegs seid

Zelda: Tears of the Kingdom erschien am 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch. Bedeutet, dass es nun seit über zehn Tagen verfügbar ist. Und das der Großteil von euch direkt zum Release nach Hyrule aufgebrochen ist, ist damit die benötigte Zeit von zehn Tagen erreicht, um auf der Nintendo Switch genauere Informationen zur Spielzeit einsehen zu können.

So könnt ihr eure Spielzeit auf der Switch einsehen:

eure Seite (übers Benutzerbild oben links) - Profil - Spieleaktivitäten

Selbstverständlich könnt ihr auch nachschauen, wie viel Zeit eure Freunde schon in Zelda TotK gesteckt haben. Die Spielzeit zu vergleichen hat immerhin auch ihren Reiz.

So könnt ihr die Spielzeit eurer Freunde einsehen:

eure Seite (übers Benutzerbild oben links) - Freundesliste - Freund XY anwählen - Spieleaktivitäten

Warum wir uns in Zelda: Tears of the Kingdom so verlieren können, ohne auch nur an die Hauptstory zu denken, erfahr ihr in unserem Testvideo:

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Allerdings gibt es bei der Anzeige der Spielzeitaktivität ein bisschen was zu beachten. Zum einen dürft ihr hier keine exakten Werte erwarten, da Nintendo die Spielzeit auf- oder abrundet. Zum anderen könnt ihr nur bei den Freunden die Zeiten einsehen, die die Spielzeitaktivitäten auch entsprechend eingestellt haben.

Wollt ihr selbst eure Spielzeitaktivität vor anderen verbergen, könnt ihr das ganz einfach über die Systemeinstellungen tun. Unter "Nutzer - Profil (über das Benutzerbild) - Einstellungen zu Spieleaktivitäten" könnt ihr bestimmen, ob alle Nutzer, nur Freunde, beste Freunde oder niemand eure Spielzeiten einsehen kann.

Hand aufs Herz: Wie viele Stunden habt ihr schon in Zelda: Tears of the Kingdom verbracht aka sich von Schreinen, Kroks und Konstruktionen von der Story ablenken lassen?