Zelda: Tears of the Kingdom kommt bald und bringt diverse Nintendo Switch-Accessoires mit.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rückt immer näher und lässt die Vorfreude ins Unermessliche steigen. Wenn ihr eurem Fan-Sein freien Lauf lassen wollt, könnt ihr euch nicht nur die Collector's Edition und eine Switch OLED im Zelda-Design sichern, sondern auch noch diverses Zubehör für eure Nintendo-Konsole. Aber wie so oft hat die Sache einen Haken.

Zelda TotK: Cooles neues Switch-Zubehör angekündigt, aber leider nicht bei uns

Es dauert nun nicht einmal mehr drei Wochen, bis Zelda TotK erscheint. Passend dazu erscheint das Switch OLED-Modell im Zelda-Look, es gibt eine Sammler-Edition und jetzt sogar noch vieles mehr. Zuletzt gab es auch einen neuen Gameplay-Trailer, den ihr euch hier anschauen könnt:

Die gute Nachricht zuerst: Es gibt noch mehr Nintendo Switch-Zubehör im Zelda-Design. Der bekannte Accessoires-Hersteller Hori bringt ebenfalls eine Produkt-Palette im offiziellen Zelda-Look auf den Markt. Dazu gehören die folgenden Teile.

Zelda TotK-Tragetaschen für die Switch: Es gibt zwei verschiedene und sie sehen sehr schick aus. Vor allem fallen sie größer aus als die offizielle kleine Tragetasche, die es von Nintendo gibt.

Multifunktions-Standfuß und Halterung: Wer die Switch weder im Dock noch im Handheld-Modus nutzen will, dürfte damit sehr glücklich werden.

Grip Controller: Auch die bekannten Hori-Controller und Joy-Con-Alternativen gibt es jetzt in zwei Ausführungen mit dem offiziellen Zelda Tears of the Kingdom-Design.

Hier könnt ihr euch das Switch-Zubehör von Hori mit Zelda-Look ansehen, mehr Details gibt es bei Go Nintendo:

Zu Zelda TotK bietet Hori eine Multifunktionshalterung, zwei Hüllen und seitliche Controller an.

Das ist die schlechte Nachricht: Bei uns in Deutschland gehen die Hori-Accessoires für die Switch erst einmal nicht in den Verkauf. Ob sie überhaupt noch in Europa verkauft werden sollen, steht aktuell nicht fest.

Von den offiziellen Sonder-Editionen im Zusammenhang mit Zelda TotK gibt es aktuell auch nur noch die Tragetasche für die Switch mit Schutzfolie zu kaufen. Sowohl das limitierte Switch OLED-Modell als auch die Collector's Edition und der Pro-Controller im Zelda-Look sind ausverkauft.

Wie gefällt euch das Zelda-Zubehör und was davon hättet ihr gern?