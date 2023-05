Zelda TotK: Der Windtempel - Komplettlösung und wie ihr den Bosskampf schafft

In Zelda Tears of the Kingdom gibt es wieder Titanen, Tempel oder Dungeons: Wie die Himmelsarche, den Windtempel.

Wenn ihr in Zelda Tears of the Kingdom der Hauptquest folgt, kommt ihr früher oder später zum Windtempel, der legendären Himmelsarche. Die stellt euch vielleicht vor die eine oder andere Herausforderung, zum Beispiel: wie komme ich in das Untergeschoss, wo finde ich die fünf Schlüssel und wie besiege ich den Bossgegner Frosgeira? Aber keine Sorge, dafür gibt es diesen Komplettlösungs-Guide, wir helfen euch.

Der Windtempel in Zelda TotK: Wie komme ich rein?

Speichern und Teleportations-Punkt aktivieren: Wenn ihr den langen und beschwerlichen Weg ins Auge des Sturms geschafft habt, aktiviert ihr am besten direkt den Teleportationspunkt am rundlichen Tor. Das löst nochmal eine kleinere Videosequenz aus, danach kann es so richtig mit dem Windtempel losgehen.

Das Ziel des Windtempels: Ihr müsst fünf Schlüssel aktivieren, um den großen Mechanismus in der Mitte des Hauptdecks der Arche zu aktivieren.

Vorbereitung ist alles: Danach startet der Bosskampf, bereitet euch also gut vor. Vor allem solltet ihr warme Kleidung oder genug Essen mit Kälteschutz-Effekt dabei haben (im Notfall nutzt ihr einen tragbaren Einmal-Kochtopf). Um den Windtempel weht ein eisiger Wind und hier findet ihr keine Chilis.

Nutzt eure Karte! Werft einen Blick auf die Map des Windtempels in eurem Purah-Pad. Die Locations der fünf Schlüssel-Mechanismen sind mit gelb pulsierenden Punkten gekennzeichnet. Sie befinden sich auf den drei verschiedenen Stockwerken, die ihr mit dem Steuerkreuz durchschalten könnt.

Ihr startet auf dem Deck, dem Erdgeschoss ("EG"), aber dort gibt es nur zwei der fünf Schlüssel und beide sind hinter verschlossenen Türen. Zwei Schlüssel befinden sich im UG1 und einer ganz unten, im UG2. Da stellt sich natürlich die Frage: Wie komme ich in den Windtempel selbst hinein?

Zelda TotK Windtempel: Schnappt euch die fünf Schlüssel

Ist die Reihenfolge wichtig? Nein. Wie bei allem in Zelda TotK gilt natürlich auch im Windtempel: Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, euer Ziel zu erreichen, ihr könnt fast nichts falsch machen (außer sterben und abstürzen) und in welcher Reihenfolge ihr das Ganze angeht und die Schlüssel aktiviert, bleibt komplett euch überlassen.

Schlüssel 1 im Erdgeschoss:

Im nördlichen Heck des Schiffs findet ihr zwei Aufbauten mit verschlossenen Türen. Beide können jeweils mit einem Schalter geöffnet werden, aber bei der einen Tür fehlt der Hebel. Hinter der linken Tür erwartet euch ein Gegner sowie eine Schatztruhe, hinter der rechten findet ihr den Schlüsselmechanismus (geht ihr oberhalb um den Aufbau herum, könnt ihr ein paar Truhen und Gegner finden: Für eine müsst ihr euch durch die Eisschicht fallen lassen).

Improvisiert einen eigenen Hebel: Praktischerweise hängen über der Tür ohne Hebel diverse Eiszapfen. Die lassen sich zum Beispiel mit Pfeilen abschießen und dank Links Ultrahand könnt ihr einfach einen Eiszapfen an den Türmechanismus anbringen. Selbstverständlich funktioniert das auch mit einer Lanze, einem Knüppel oder ähnlichem. Den Hebel selbst bewegt ihr dann ebenfalls per Ultrahand, um die Tür zu öffnen.

Nutzt einen Eiszapfen, eine Lanze oder ähnliches und pappt sie an den abgebrochenen Hebel, um die Tür zu öffnen.

Anschließend müsst ihr nur noch Tulins Windstoß in die Turbine jagen und der erste Schlüsselmechanismus ist aktiviert.

Mit Hilfe von Tulins Windstoß lassen sich die Schlüssel-Mechanismen im Windtempel aktivieren.

Schlüssel 2 im Erdgeschoss:

Richtung Süden, am Bug des Schiffs könnt ihr den nächsten Schlüssel hinter einem verschlossenen Tor sehen. Im Vorraum lässt sich eine Truhe freischmelzen (nutzt zum Beispiel die brennenden Fackeln als Feuerquelle für Pfeile, falls ihr keine passenden Materialien, Waffen oder Bauteile habt), ihr könnt hier aber sonst nichts ausrichten. Stattdessen müsst ihr unten und außen herum gehen.

Fliegt seitlich ins Untergeschoss: Ihr könnt einfach über Bord der Arche springen und mit dem Parasegel in die nordwestliche Eingangstür gleiten. Sie befindet sich hier:

Hier könnt ihr das Untergeschoss des Zelda TotK-Windtempels von außen im Westen betreten.

Im Inneren geht ihr nach rechts (links wartet eine Truhe, aber auch eine fiese Falltür unter den Lasern, Obacht!) und lasst euch von Tulins Windstoß über den Abgrund tragen. Aktiviert optional den Hebel, um das zweite große Fenster zu öffnen. Folgt dem Weg, erledigt den Gegner, schnappt euch die Truhe unter den Felsplatten und nutzt Links Deckensprung-Fähigkeit, um weiter nach oben zu gelangen.

Aktiviert den Drehmechanismus, indem ihr zum Beispiel eine Rakete daran befestigt. Ihr könnt sonst aber auch nochmal einen Hebel improvisieren oder ähnliches.

Rechts im Bild: Die Rakete, die nach getaner Arbeit in die Wand gedonnert ist. Es geht aber auch eleganter.

Last, but not least könnt ihr die Leiter empor klettern und landet wieder im Erdgeschoss hinter der Tür. Aktiviert den zweiten Schlüssel erneut mit Hilfe des Windstoßes.

Schlüssel 3 im Untergeschoss 1:

Springt wieder über Bord, dieses Mal aber nach rechts, Richtung Osten. Nutzt die Boote als Trampolin und euer Parasegel, um sicher anzukommen. Aber Vorsicht, hier wird scharf geschossen, weicht den Kanonenkugeln aus.

Schießt euch den Weg frei: Der östliche Eingang ins Untergeschoss der Himmelsarche ist durch Eiszapfen versperrt. Die lassen sich aber problemlos mit einem gut gezielten Feuerpfeilschuss beseitigen oder einfach abschlagen, eine Bombe funktioniert natürlich auch. Hier findet ihr den Eingang:

Der hier markierte Windtempel-Eingang ist durch Eiszapfen versperrt, aber die sind kein großes Hindernis.

Geht im Inneren nach rechts, erledigt die zwei Flederbeißer und dreht mit Links Arm-Fähigkeit die Zeit an der Walze zurück. Dann befördert sie euch ganz entspannt auf die andere Seite:

Dreht die Mechanik zurück und gelangt auf die andere Seite.

Auch hier könnt ihr optional lüften und das verschlossene Tor mit dem Hebel öffnen. Anschließend müsst ihr die sich drehenden Zahnräder mit denen verbinden, die stillstehen. Das geht am einfachsten und schnellsten mit einem langen Eiszapfen, den ihr so an einem der Zahnräder befestigt, dass er auch die anderen berührt:

So oder so ähnlich lassen sich die Zahnräder miteinander verbinden.

Das war's und ihr könnt hinter der so geöffneten Tür den dritten Schlüsselmechanismus aktivieren.

Schlüssel 4 im Untergeschoss 1:

Nutzt den Aufwind der Turbine auf dem Hauptdeck und lasst euch per Paragleiter ganz nach oben zu dem riesigen Tor auf dem höchsten Punkt des nördlichen Windtempel-Aufbaus tragen. Erledigt die zwei fliegenden Biester, bevor sie euch gefährlich werden können.

Öffnet das riesige Tor mit Links Ultrahand-Fähigkeit:

Derartig riesige Türen stellen für Links Ultrahand natürlich kein Problem dar.

Springt todesmutig in den Abgrund und weicht den Lasern aus. Der Trick ist dabei, nicht das Parasegel zu nutzen (sonst kommt ihr nicht runter) und auch nicht den normalen Sturz (zu schnell und zu gefährlich), sondern den Skydiving-Sturzflug (drückt dazu auf R). Dann könnt ihr dank des Aufwindes entspannt nach unten segeln.

Lasst euch nicht von den Lasewrn erwischen!

Aktiviert unten dann einfach wieder die Schlüsselwindturbine. Anschließend könnt ihr euch auch noch entspannt die Truhe auf der anderen Seite des Windkanals sichern. Lasst euch danach einfach wieder nach oben tragen oder nutzt die Teleportation.

Schlüssel 5 im Untergeschoss 2:

Segelt seitlich in das UG2: Das funktioniert mit dem Parasegel und Tulins Luftstoß einigermaßen unkompliziert auf beiden Seiten.

Ganz unten angekommen. Eigentlich spielt es keine Rolle, von wo ihr ins UG2 einfliegt.

Ihr könnt sonst aber auch von der westlichen UG1-Seite aus bequem eine Treppe runtersteigen und euch wieder mit Tulins Wind über den Abgrund befördern lassen.

Unten im Untergeschoss 2 angekommen, müsst ihr einfach nur den Wind-Schlüssel aktivieren. Dann kann es auch schon mit dem Bosskampf losgehen, wenn ihr alle fünf Schlüssel des Windtempels erledigt habt.

Zelda TotK Windtempel: So besiegt ihr den Bossgegner Frosgeira

Um den Kampf zu starten, müsst ihr noch einmal das runde Tor auf dem Hauptdeck an der Turbine untersuchen. Speichert am besten vorher ab und kocht euch im Reisekocher ein paar Leckereien für Boni wie Frostschutz, Abwehr oder mehr Schaden, wenn ihr sie benötigt oder wollt.

Phase 1 im Frosgeira-Bosskampf

Weicht dem riesigen Frost-Fiesling aus, wenn er seine Eisklumpen auf euch schmeißt. Attackiert die rötlich leuchtenden Stellen, die unter dem sich lösenden Panzer sichtbar werden. Drei gezielte Pfeil-Treffer reichen schon aus, um Frosgeira empfindlichen Schaden zuzufügen.

Die rötlich-frostigen Stellen müsst ihr attackieren, sobald sie freigelegt sind.

Wer besonders waghalsig ist (oder keine Pfeile hat), kann sogar per Sturzflug durch die verletzliche Eisstelle brechen.

Mit dem Kopf durch die (Eis-)Wand: So geht's auch, wenn es sein muss!

Ein gut platzierter Bombenpfeil ist aber wahrscheinlich die sicherste und bequemste Variante. Ihr könnt alternativ auch Flügel an eure Pfeile basteln, damit sie aus weiterer Entfernung treffen.

Tipp: Nach jedem Treffer verschwindet der Windtempel-Boss und taucht anschließend von unten wieder auf. Weicht seinem Angriff aus (indem ihr euch zum Beispiel kurz fallen lasst)!

Nach jedem Treffer verschwindet der Windtempel-Boss und taucht anschließend von unten wieder auf. Weicht seinem Angriff aus (indem ihr euch zum Beispiel kurz fallen lasst)! Hier bietet sich eine gute Chance, direkt kurzen Prozess zu machen, weil Frosgeira euch beim Aufstieg seine verletzliche Unterseite zuwendet: Schießt während er wieder auftaucht direkt in die roten, offenen Stellen an seinem Bauch und spart euch den Rest.

Zelda TotK Windtempel: Die perfekte Gelegenheit, um Frosgeira ein paar gezielte Pfeilschüsse auf den Pelz zu brennen.

Phase 2 im Frosgeira-Bosskampf

Habt ihr den Peiniger des Windtempels aka Frosgeira drei mal in seine Weichteile getroffen, geht er zur zweiten Phase über. Die unterscheidet sich lediglich dadurch von der ersten, dass der Bossgegner jetzt auch noch mehrere kleine Wirbelstürme auf euch loslässt.

Weicht den Wirbelstürmen aus: Am besten geht das, indem ihr euch mit Tulins Windstoß in eine Richtung befördern lasst. Ansonsten wirkt auch ein Wechsel zwischen Sturzflug und Parasegel Wunder, um Richtung und Flug-Höhe zu ändern.

Der Rest läuft wie gehabt ab: Weicht den aufsteigenden Eisklumpen aus und zerstört die drei rundlichen, rötlichen und eisigen Stellen nacheinander. Entweder von oben (sobald sie freigelegt sind) mit Pfeilen oder selbst mit einem Sturzflug. Oder ihr schießt Frosgeira in den Bauch, wenn er wieder aus der Tiefe empor stößt.

Das gibt's als Belohnung:

Habt ihr den Windtempel abgeschlossen und Frosgeira erledigt, bekommt ihr einen Herzcontainer. Außerdem erfahrt ihr mehr über Tulins Vorfahren sowie den Versiegelungskrieg. Aber vor allem bekommt ihr die Möglichkeit, Tulins Windstoß-Macht jederzeit als Fähigkeit zu nutzen. Im Anschluss landet ihr wieder im Dorf der Orni, wo jede Menge neue Nebenquests freigeschaltet wurden.

Wie hat euch der Zelda TotK-Windtempel und der Bosskampf gegen Frosgeira gefallen?