Zockt mit den Shooter-Legenden! Fabian, Julius, Dhalucard & Der Heider im After-gamescom-Stream [Anzeige]

Am Samstag versammeln wir gemeinsam mit ASUS ROG echte Shooter-Helden, um mit und gegen euch zu spielen! Macht euch auf einen langen Abend mit Call of Duty, Apex Legends & Rainbow Six: Siege gefasst!