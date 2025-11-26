Assassin's Creed-Serie auf Netflix hat seinen ersten Hauptdarsteller gefunden - Drehort gibt Hinweise auf Story

Netflix hat den ersten Schauspieler für seine Live-Action-Adaption der beliebten Spielereihe bekanntgegeben. Außerdem gibt es Hinweise auf die Story.

Annika Bavendiek
26.11.2025 | 12:45 Uhr

Spielt die AC-Serie unter anderem in Italien? Spielt die AC-Serie unter anderem in Italien?

Lang ist's her, dass Netflix und Ubisoft eine Live-Action-Serie zu Assassin's Creed angekündigt haben. Erst fünf Jahre später, nämlich diesen Sommer, bekam das Projekt dann offiziell grünes Licht. Und jetzt gibt es auch endlich erst greifbare Informationen: Der erste Schauspieler wurde enthüllt. Außerdem gibt es Gerüchte zum Drehort, was auch gleich mehr zur Story verraten dürfte.

Toby Wallace übernimmt eine Hauptrolle in der Assassin's Creed-Serie

Die erste Person, die sich der Bruderschaft der Netflix-Adaption anschließt, ist Toby Wallace. Netflix hat offiziell bekannt gegeben, dass der Schauspieler eine Hauptrolle übernimmt. Wohl gemerkt: EINE Hauptrolle, nicht zwangsweise DIE Hauptrolle.

Video starten 21:41 Assassin's Creed hat seinen schlechten Ruf nicht verdient

Entweder teilt er sich als Co-Lead zusammen mit anderen Charakteren das Rampenlicht gleichermaßen, oder spielt eher eine zwar wichtige, aber dennoch zweite Geige, neben dem eigentlichen Protagonisten. Möglich ist auch, dass er als wichtigster Templer die Hauptrolle des Antagonisten einnimmt, aber so wie Netflix es ausdrückt, wird er wohl eher auf der Seite der Assassinen kämpfen.

Falls ihr Toby Wallace nicht kennt: Der 1995 geborene Schauspieler hat australische und britische Wurzeln und ist vor allem für seine Rollen in The Bikeriders (Film mit Austin Butler), Eden (Insel-Drama mit Jude Law) und Milla Meets Moses bekannt.

Er hatte also schon einige Auftritte neben großen Stars und macht sich langsam einen Namen, läuft hierzulande aber noch eher unter dem Radar. Vielleicht ändert sich das mit der Assassin's Creed-Serie und seiner Rolle in der kommenden dritten Staffel der erfolgreichen HBO-Serie Euphoria (mit Zendaya und Jacob Elordi).

Dreharbeiten sollen angeblich 2026 in Italien starten

Während Netflix Toby Wallace klar für das Projekt bestätigt hat, verliert der Streaming-Dienst in der Ankündigung kein Wort zum Drehstart, Drehort oder der Story. Dafür will Deadline aber exklusiv mehr diesbezüglich erfahren haben.

Demnach soll 2026 der Dreh in Italien starten. Wann genau und ob in Rom, Venedig oder Florenz, ist unklar.

AC-Fans spekulieren daher, dass die Story sich mehr an die Bücher als an die Spiele anlehnt, indem die Geschichte mit Ezio startet und die vom ersten Spiel mit Altair später eingeflochten wird. Allerdings würde das bedeuten, dass die Story sich stark um bereits bekannte Assassinen dreht.

Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass wir beispielsweise Ezio, Kassandra oder Altair zu sehen bekommen – vor allem um den Fan-Service hoch zu halten –, angeblich soll die Serie aber mit neuen Charakteren auftrumpfen.

Es klingt daher eher wie eine Neuinterpretation oder die altbekannte Geschichte, nur aus einer neuen Perspektive, um kanonisch zu bleiben. Letztendlich haben Ubisoft und Netflix dazu aber nicht mehr verraten. Diesen Teil sollten wir daher mit Vorsicht genießen.

Was haltet ihr von Toby Wallace als Teil der Besetzung? Was glaubt ihr, welche Rolle wird er spielen?

