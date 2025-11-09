Das Rockstar-Erbe: Das muss GTA 6 erstmal schaffen!

Der Hype um GTA 6 ist gigantisch und auch wir haben schon unzählige Videos gemacht, um euch mit allen bekannten Infos und darüber hinaus zu versorgen, damit ihr bestens vorbereitet seid auf einen Release, der wohl als der größte Videospiel-Release aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird… wenn Rockstar dann endlich mal mit den dauernden Verschiebungen aufhört. Ähem. Aber über eine Sache spricht irgendwie niemand so richtig: GTA 6 wird das erste Rockstar-Spiel ohne den kreativen Kopf hinter jeder einzelnen großen Rockstar-Geschichte: Dan Houser.

Gemeinsam mit seinem Bruder Sam Houser und dem ehemaligen Rockstar-North-Präsidenten Leslie Benzies, der sich nun mit seinem neuen Spiel MindsEye ordentlich in die Nesseln gesetzt hat, ist Dan Houser wohl DIE wichtigste Person hinter dem gigantischen Erfolg der GTA-Reihe. Er war bis Red Dead Redemption 2 als Chef-Autor an jedem großen Release beteiligt und hat maßgeblich das geformt, was die Rockstar-Spiele heute so besonders macht. Doch im Februar 2020 verließ Houser Rockstar Games nach einer zunächst einjährigen Kreativpause vollständig. Am Writing für GTA 6 war Dan Houser nach eigenen Aussagen nicht mehr beteiligt, es ist aber natürlich dennoch davon auszugehen, dass er vor seinem Weggang noch einen gewissen Einblick in Pre-Production bekommen hat.

Nun hat der sonst so medienscheue Houser ein fast dreistündiges Interview im Video-Podcast von Lex Fridman gegeben. Dort spricht er nicht nur über gescheiterte Rockstar-Ideen und zukünftige Projekte mit seinem neuen Studio Absurd Ventures, sondern auch darüber, was GTA und Red Dead Redemption so großartig macht – und damit über die fast unmögliche kreative Messlatte, die GTA 6 jetzt ohne ihn erreichen muss.