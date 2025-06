Death Stranding 2 - Unser Testvideo zu neuem Open-World-Hit für PS5

Death Stranding 2: On The Beach setzt die Open-World-Überraschung von 2019 mit beeindruckenden neuen Schauplätzen und einem Cast von großartigen Schauspieler*innen fort. Erneut schickt uns Entwickler Kojima Productions auf jede Menge Transporttouren und spart dabei nicht mit übernatürlichen Begegnungen und verrückten Plot-Twists.

Als Sam Bridges erkunden wir diesmal Mexiko und Australien, liefern Pakete ab und bauen ein Netzwerk von Verbindungen in den beiden Nationen auf.

Im Testvideo fassen wir zusammen, warum Death Stranding 2: On The Beach dabei eine würdige Fortsetzung zum ersten Teil ist und deshalb auch wieder nicht jedermanns Sache sein wird.

Death Stranding 2: On The Beach erscheint am 26. Juni 2025 vorerst exklusiv für die PlayStation 5.