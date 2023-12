Dieses chaotische Arcade-Rennspiel bekommt gerade bessere Wertungen als Forza Motorsport

Make Way ist ein Top-Down-Rennspiel mit starkem Multiplayer-Fokus, das am 4. Dezember auf PS4, PS5, den Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC erschienen ist. Neben den chaotischen Rennen, in denen ihr Hindernissen ausweichen, über Fallen springen und Waffen nutzen müsst, ist vor allem der Spielmodus selbst spannend.

Die Rennstrecken sind nämlich nicht vorherbestimmt, sondern werden von den Spielenden selbst erstellt. Wenn ihr jetzt an einen ausufernden Editor wie in Trackmania denkt, liegt ihr aber daneben. Vielmehr werden vor jedem Rennen zufällig Streckenteile gespawnt.

Alle Spieler*innen schnappen sich dann eines der Teile. Im nächsten Schritt müssen diese aneinandergehängt werden. Daraus können spektakuläre Kombinationen entstehen und jedes einzelne Rennen ist anders. Auf OpenCritic steht das Spiel gerade bei einer starken Bewertung von 88 Punkten.