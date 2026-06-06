Gundam-Überraschung: "Rogue Orbit" lässt euch schon nächstes Jahr in die riesigen Mechs steigen

Das legendäre Gundam-Franchise kriegt einen neuen Videospielableger: "Rogue Orbit" kommt 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S auf den Markt.

Im cineastischen Trailer zeigt Bandai Namco eine komplette neue Geschichte im Gundam-Universum, für die ihr kein Vorwissen benötigt. Gameplay-technisch verspricht Rogue Orbit brachiale Third-Person-Action mitsamt individuell anpassbaren Mech.