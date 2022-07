26.07.2022 10:02 Uhr

Live a Live ist ein klassisches SNES-RPG, das bisher nur in Japan erschienen ist. Mit dem Remake, das nun für die Switch erschienen ist, kommen wir in Deutschland also erstmals in den Genuss. Die Neuauflage wählt stilistisch den beliebten HD-2D-Look. Das Rollenspiel schickt euch in unterschiedliche Zeitepochen, in denen ihr jeweils andere Charaktere steuert.