Mafia: The Old Country bekommt seinen ersten Story-DLC. In Man of Honor erfahrt ihr mehr über Enzo auf seinem Weg durch die Hauptgeschichte. Laut Entwickler erlebt ihr folgende Geschichte:



"Angesiedelt auf Sizilien im Winter des Jahres 1905 hat sich Enzo Favara als zuverlässiger Soldat der Torrisi-Verbrecherfamilie bewiesen. Nun betraut ihn der Don gemeinsam mit Cesare mit einer heiklen Aufgabe: Sie sollen Ennio Salieri unterstützen,einen Mann der Ehre, der kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde und entschlossen ist, zurückzufordern, was ihm zusteht."



Neu in der Erweiterung sind:

- zwei Story-Kapitel

- Waffen, Fahrzeuge und Amulette

- weitere Free Ride-Missionen

Release von Man of Honor ist am 14. August 2026.