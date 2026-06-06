38 Aufrufe
Mafia The Old Country bekommt seinen ersten Story-DLC
Mafia: The Old Country bekommt seinen ersten Story-DLC. In Man of Honor erfahrt ihr mehr über Enzo auf seinem Weg durch die Hauptgeschichte. Laut Entwickler erlebt ihr folgende Geschichte:
"Angesiedelt auf Sizilien im Winter des Jahres 1905 hat sich Enzo Favara als zuverlässiger Soldat der Torrisi-Verbrecherfamilie bewiesen. Nun betraut ihn der Don gemeinsam mit Cesare mit einer heiklen Aufgabe: Sie sollen Ennio Salieri unterstützen,einen Mann der Ehre, der kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde und entschlossen ist, zurückzufordern, was ihm zusteht."
Neu in der Erweiterung sind:
- zwei Story-Kapitel
- Waffen, Fahrzeuge und Amulette
- weitere Free Ride-Missionen
Release von Man of Honor ist am 14. August 2026.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.