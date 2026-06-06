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Mafia The Old Country bekommt seinen ersten Story-DLC

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Mafia The Old Country bekommt seinen ersten Story-DLC

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Marie-Lena Höftmann
06.06.2026 | 00:27 Uhr

Mafia: The Old Country bekommt seinen ersten Story-DLC. In Man of Honor erfahrt ihr mehr über Enzo auf seinem Weg durch die Hauptgeschichte. Laut Entwickler erlebt ihr folgende Geschichte:

"Angesiedelt auf Sizilien im Winter des Jahres 1905 hat sich Enzo Favara als zuverlässiger Soldat der Torrisi-Verbrecherfamilie bewiesen. Nun betraut ihn der Don gemeinsam mit Cesare mit einer heiklen Aufgabe: Sie sollen Ennio Salieri unterstützen,einen Mann der Ehre, der kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde und entschlossen ist, zurückzufordern, was ihm zusteht."

Neu in der Erweiterung sind:
- zwei Story-Kapitel
- Waffen, Fahrzeuge und Amulette
- weitere Free Ride-Missionen

Release von Man of Honor ist am 14. August 2026.
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Mafia: The Old Country

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Genre: Action

Release: 08.08.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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