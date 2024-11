Neuer Mysteryhorror im PS1-Look lässt uns Detektiv spielen und sieht im Trailer vielversprechend aus

Das kommende Mysteryhorror-Spiel Cold and Afraid zeigt sich in einem melancholischen Trailer und gibt einen ersten Eindruck von der Detektivstory, die uns erwartet. In Sachen Grafik setzt das Spiel auf die aktuell sehr beliebten Retro-Vibes im PS1-Stil.

Storytechnisch soll uns ein spannender Wettlauf mit der Zeit, beziehungsweise mit einem Killer erwarten. Bis wir uns davon überzeugen können, ob uns das Gänsehaut bereitet, dauert es allerdings noch. Es soll erste Ende 2025 für PC erscheinen.